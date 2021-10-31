全球疫情使空運、海運受阻，反而中國內地的中歐班列火車貨運一枝獨秀，主要原因是中國疫情受控，經濟民生大致恢復。中國內地生產的工業品，在世界上缺乏其他供應，發達國家生產已遷出海外生產，從東歐到東南亞都陷於疫病困擾，沒法如中國內地那樣恢復生產。海運、空運的外國港口、機場亦多受疫情影響關閉。中國成為世界工廠，沒有競爭對手。海運、空運不行，便只有陸運的中歐班列。這兩年班列大增，相比海運，運費加倍仍然遠為便宜，因海運稀少，運輸時間更長。早幾年中歐班列是靠地方政府財政補貼支持，今天已盈利不用補貼，需求巨大，連國際郵政也改用中歐班列的火車付運。

可惜，由於增長過快，基建設施應付不了，在中國內地出境往哈薩克的口岸堵「車」嚴重。歐洲方面，主通道的口岸，如白羅斯至波蘭的關口，應付不了大批增發的貨運火車，付運時間由過往的十多小時，增至廿多小時以上乃至幾天，可總勝過海運的延滯，從傳統的四、五十日增至無法估計的港口堵塞。正因需求龐大，歐洲各國，烏克蘭、匈牙利、德國、波蘭等中歐班列主通道國家，正全力擴建基建設施來擴大運行能力。兩、三年後，貨運會順暢，班列增速擴容更快。

由於防疫嚴格，中國內地主通道的新疆阿拉山口積壓大量過境班列，剛剛宣布口岸暫時關閉一個星期。內蒙古的二連浩特也關閉幾天，以清理積壓的班列，也防治近日發生的疫病。疫情與基建疏通不足的問題日顯。

不過，中國整體的口岸發展迅速，除新疆到哈薩克的阿拉山口和霍爾果斯外，還新開了多式聯運的由喀什往吉爾吉斯和烏茲別克至中亞西亞一線。北方還有內蒙古滿洲里，和黑龍江綏芬河口岸，以及黑河，都可連上俄羅斯的泛西伯利亞鐵路往歐洲。近幾年東南沿海港口亦可海運到俄羅斯海參崴附近的港口群接上泛西伯利亞鐵路。而在南方，中國已利用米軌鐵路通越南。中老鐵路今年底開通，雲南可經老撾往泰國。中緬經濟走廊雖無鐵路，但貨運亦可南至印度洋出海。中國國內交通基建完善，四方都可接上多式聯運，鐵路為主地把中國貨品出口歐亞各地。海運阻於美洲，中國還有歐亞非可大擴張。中歐班列（包括往中亞、東南亞）已成一帶一路的大動脈。