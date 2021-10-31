美國貿易代表戴琪日前說，目前美中關係感覺像一堆乾燥的火種，一個誤解就有可能引發巨大火勢，對所有人造成非常劇烈的影響。戴琪表示，早前她與中國副總理劉鶴通電話，討論與中國的第一階段貿易協定，目標是降溫，讓雙方有冷靜的關係和溝通。

誰都知道，中美之間堆了一些「乾燥的火種」，是特朗普當總統時幹的「好事」，其目的是要以他發起的中美貿易戰為切入口，和中國打一仗「大國競爭之戰」。當時，這堆「乾燥的火種」點燃了一些，沒有爆炸，沒有「引發巨大的火勢」，不過濃煙滾滾，很是嗆人。不僅嗆了中美，也嗆了世界不少地方。然而，中國的抗嗆能力最強，美國這個縱火者則被嗆得夠嗆。

到了拜登上台，還繼續縱火煽煙了一陣子，發現中國巋然不動，抗嗆能力更強，美國這邊已被嗆得淚流滿面，狂咳不止，開始吐血。實在難頂了，拜登政府方知這把火放不下去，開始派出多位高層與中國「溝通」，扮鬼扮馬，受盡了中國官員的「數落」，「接下了中國的負面清單」……最後由拜登親自「要求」和中國元首通電話，總算「緩和」了與北京的些許關係，有了戴琪與劉鶴「討論第一階段貿易協定」的通電話。

可見，「堆乾燥火種」、要放火威脅中國的是老美，被煙火嗆得受不了又害怕「引發巨大火勢」的還是老美。整個過程老美外強中乾、色厲膽薄，紙老虎的真面目暴露無遺！不過，戴琪還要「裝B」，把自己打扮成「救火人」，說甚麼她的工作是要「讓雙方有冷靜的關係和溝通」，虛偽可笑得可以。

雖然拜登政府在和中國打交道方面有些「認栽」了，不敢一味蠻幹、橫衝直撞了，但是「狼行天下吃肉，狗行天下吃屎」，老美的本性是不會變的。老美對它認定的「競爭威脅」對手的敵意和打壓是不變的，中美博弈必定是長期的、尖銳的、複雜的。