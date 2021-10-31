屋漏偏逢連夜雨。新冠疫情尚未消退，製造業還沒完全恢復，加上航運成本急升，物流嚴重受阻，美國甚至出現港口堵塞這種罕見的「美麗風景線」，種種因素疊加，導致全球通脹持續升溫。歐美固然面臨物資短缺、物價上升的沉重壓力，香港也開始感受到陣陣加風，活牛批發價一年上漲兩次、雪藏食品愈來愈貴，連蔬菜價格也創下10年新高……衣食住行樣樣難，絕非虛言。

更要命的是，香港與內地隔絕將近兩年，通關依然遙遙無期。人流受阻，貨流不暢，物資供應和價格自然容易失控，受影響的不僅僅是普羅市民，各行各業都無法幸免。最新調查顯示，逾96%受訪者希望恢復與內地和澳門正常通關，逾95%受訪者更要求推行與內地相關聯的健康碼程式。面對如此清晰的民意，港府到底還在猶豫甚麼？

很明顯，香港與內地至今仍然無法恢復通關，不僅僅因為港府遲遲不願推出健康碼，更因為香港防疫漏洞百出。如果不是港府日前自爆，一般市民不知道原來有12類群組獲豁免檢疫入境，除了機組人員及船員，政府官員、上市公司董事、金融行業高層，以及荷里活明星都擁有免檢特權。在內地，從加拿大凱旋歸來的孟晚舟尚且要遵守防疫隔離，而香港竟然對這麼多人不設防，試問內地怎能放心與香港通關？

當然，港府防疫不力固然難辭其咎，那班黃絲包括某些政府官員以及某些所謂專家刻意阻撓，也是香港遲遲無法通關的主要原因。這些人政治邪毒上腦，為反而反，逢中必反，新冠疫苗不打，「安心出行」不掃，健康碼不用，他們的目的就是要使兩地永遠隔絕，就是要攬炒香港。所以，面對經濟冰封，百業凋敝，物價騰升，民生維艱，他們根本不會在乎。