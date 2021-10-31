百足之蟲死而不僵。別看國安法生效後，多個反中亂港政治組織紛紛收檔，「頑強」如支聯會也遭政府從公司登記冊中剔除，死得非常徹底。惟即使「前車」在前，仍然有些反中亂港組織不知收斂，唯恐天下不亂。

說的正是由公院黑醫護組成的「醫管局員工陣線」。這個組織在黑暴及疫情期間煽動醫護罷工，不斷抹黑一切防疫工作，只是在醫管局包庇下才僥倖逃過法律清算，僅以扣薪代替。然而該組織得了便宜還賣乖，反斥醫管局製造「白色恐怖」，聲大夾惡要求高層交代。至於前主席余慧明涉參與攬炒派違法初選、被控串謀顛覆國家政權罪而被捕，但目前已獲准保釋候審。不知是否一次又一次獲輕輕放下，令這個組織有恃無恐，最近醫管局跟隨政府防疫要求，規定進入公院及醫管局機構的員工和訪客必須掃描「安心出行」，又被這群黑醫護大做文章。

他們聲稱醫管局已設有「感染控制組」對醫護人員作出追蹤，行之有效，要求掃描「安心出行」屬多此一舉，甚至抹黑為「背後有其他不可告之之原因」；接着又批評「安心出行」成效成疑，手寫表格更有用云云，說穿了，就是不想掃碼。然而人們實在不明白，掃個碼而已，到底對這些醫護人員會帶來甚麼不便？「背後有其他不可告之之原因」是否形容自己？除非身有屎，否則行得正企得企，何懼防疫追蹤？

正是有這群黑醫護存在，令原應寧靜的醫護界淪為政治鬥獸場，作為公院醫護人員，既不肯掃碼又不肯接種疫苗，而醫管局至今沒有任何強制要求，遑論懲罰。試問其身不正，還談何推高本港疫苗接種率？香港所有亂事皆源於政府不肯執正來做，這些牛鬼蛇神不囂張才怪！