康樂及文化事務署、民政事務總署日前公布，自11月1日起，市民進入圖書館、體育館、公眾游泳池等康文署場地，又或進入食環署轄下公眾街市、小販市場及熟食市場，均需強制使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，除獲豁免人士外，任何人不得再以填寫「訪客資料記錄表」作替代。社會對此反應兩極，這項新措施令人生出幾個浮想。

報道指平價智能手機近日銷情暢旺，有店主表示有買家表明只用來安裝安心出行，相信很大機會是一直以填紙仔來自我感覺良好的無腦黃絲。這班人聽信了安心出行會竊取手機資料的說法，堅持在食肆、戲院門口充當書法家。這是既不照鏡，以為自己是斯諾登，又高估了當局的科技水平。安心出行既沒有追蹤功能，通知又多甩漏，它的存在有如「事後藥」，應食衞局局長陳肇始呼籲：市民寫日記，記下所到之處，有助署方追蹤。無腦黃絲因此多買一部手機，也算是間接收了帶旺經濟之效。

政府統計處去年報告指，大約每3名65歲或以上人士中有兩名擁有智能手機，而在10至44歲人士組別，有逾九成人擁有智能手機。政府對沒有智能手機的弱勢社群，大可像關愛基金向合資格住戶送上數碼電視機般，贈送入門版智能手機一部。另外，亦應開班免費教育長者使用智能手機，就像藉消費券推動電子消費，趁此良機建設數碼香港，總勝過不少公公婆婆繼續被數碼科技放逐。

有智能手機仍然填紙仔的確是浪費公帑，以屯門公共圖書館為例，有專人負責致電填紙仔人士提供的電話號碼，證實並非亂填才放行。此圖書館一星期有5日開足11小時，即需兩更人手，納稅人又為黃絲破財了。香港正如那些填紙仔人士即場以智能手機接聽核實電話般，充滿荒謬感。