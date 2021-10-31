只要人類存在，就免不了會有戰爭，但是隨着大數據漸趨豐富，電腦的推演能力也愈加完備，筆者樂觀估計，將來的實體戰爭或會減少，不戰而屈人之兵的例子，可能愈來愈多。

譬如中國和美國在太平洋接戰，孰勝孰敗，單憑人腦依常理推斷，結果很難說得準，但運用超級電腦作兵棋推演，所得結論，大抵就遠比人腦的判斷可靠。據說，美方前後18次用電腦模擬對華作戰，場場皆輸，故白宮雖然嘴上強硬，卻從來忌憚北京，說不定正是與推演的結果有關。

美國前總統特朗普任內，傳聞中美兩國暗地裏爆發過一場驚心動魄的衝突。今年一月，白宮試圖派遣駐聯合國大使出訪台灣，而且飛機一度已經離境，後來突然折返，據說是北京對此提出嚴正警告，說美方使節一旦飛抵台海，解放軍戰機必定尾隨入台，一切後果須由美、台兩方負責。

白宮聞訊後不敢造次，只得勒令使節原機返航，一場危機就此化於無形。然則，堂堂美利堅國何以膽怯若斯，甘願就此敗走呢？原因無他，美中兩國一旦在台海對戰，後果如何，在電腦推演中早已如實相告，不待動用真刀真槍也。

近年，中國和印度亦有邊境衝突，但不曾掀起熱戰，事關一旦動起真格，誰是勝方，大概在兵棋推演中，結果亦已彰彰明甚。印方表面上人數佔優，又佔盡地利，但一直只敢空言叫囂，卻不敢動用明刀明槍，究其原因，或許正是有大量電腦數據顯示，印軍在解放軍面前，不可能討得了好去。

說不定將來國與國之間衝突，泰半不必再用實戰，打仗前只消將電腦數據傳予敵人，對方今日收到，自知不敵，明日或許就要乖乖扯白旗投降。