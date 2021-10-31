笑看天下：小英真傻還是天真-施友朋 評論員

美國近排哄得台灣嘅蔡英文舉止有點失常，失咗「做人嘅分寸」。總統拜登豪言如果北京攻擊台灣，美國會「保衞台灣」；國務卿布林肯則發表聲明，呼籲所有聯合國成員國與美國一起，支持台灣「有意義參與聯合國系統及國際社會」，頗有意思做「老大」扶台灣一把入聯合國！阿哥，今日嘅美國，仲有能力登高一呼，應者雲集嗎？唉，算把啦！

不過，言者無心，聽者有意！美國是但噏，小英全部受落，一臉春風，連不該說的都忍不住抖了出來，並大無畏證實「確有美軍駐台協助訓練」，如此公然踩紅線，不是衝擊「一個中國」原則是甚麼？這原則，連美國前總統奧巴馬也不敢逾越，佢臨離任時留給特朗普嘅錦囊，也是叫佢「切要尊重一個中國原則」，如今小英竟然被美國哄得意亂情迷，恍如飲大咗，講嘢冇大冇細！

小英睇怕已當自己威過武則天！之前喊話願意同大陸溝通，避免誤判台海形勢云云，仲放言話如果習近平願意，兩人可以坐下來談！這不是唔知死係乜？奀挑鬼命嘅瘦骨仙話要挑戰當今重量級拳王，你話幾咁搞笑！

蔡英文咁戇居，搞到台灣嘅行政院院長蘇貞昌和國防部部長邱國正被問到：蔡總統首度證實美國軍方派員赴台協助訓練，惹來對岸大陸政府及官媒狠批，會否增加戰爭風險？蘇貞昌只能顧左右而言「貿易」，邱國正則表示沒有美軍部隊駐台，又指不能臆測大陸如何評斷。

美國正關注中國試射高超音速導彈，美軍官甚至警告解放軍實力將超越美俄，總之美方要做好準備！而不知係真傻定係天真嘅小英，此時放言要和習近平坐下來談，老朽想起李後主倉皇辭廟揮淚一幕！