港府去年中通過全港公職人員必須宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區政府的法例。至今已有17萬多公務員完成宣誓或簽署法定聲明，而非公務員合約僱員也完成宣誓，當中拒絕宣誓僅是極少數，只有129人，其中60至70人已完成離職程序。公務員和非公務員合約僱員是全港公共服務的主力軍、政府管治的骨幹框架，全面宣誓效忠可達到政治清明、純潔隊伍，正如市民所說，怎可容許邊反政府邊出政府糧？

今年10月底前，全港經選舉產生的議員，除立法會議員早已完成宣誓外，所有區議員也依據今年5月生效的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，分4批完成宣誓。300多名靠黑色暴亂上台的區議員，或辭職、或逃亡、或入獄、或拒誓、或不符合宣誓資格被DQ，區議會才實現止暴制亂。

環顧黑色暴亂的重災區和發源地，尚有同樣靠公帑出糧的教師、醫護、社工、社會服務機構和300多個政府資助機構或宗教團體的僱員，尚未貫徹實施去年中通過的宣誓條例。主責官員留下尾巴和死角，有包庇縱容之嫌？對此，本屆政府必須「不可沽名學霸王」，盡快在任期內徹底完成。

社聯行政總裁蔡海偉帶頭前年反政府遊行，公然煽惑群眾上街；社工曾健超用尿淋警罪成，還可出任有關審核社工註冊資格的委員會成員；7,000罷工醫護，反政府罷工只扣薪了事；4,000多大中小學學生和教師被捕、數百教師失德等等都說明，每年耗用龐大公帑的教育、醫護、社工、社福、社服從業員同樣需要宣誓。基於此，相關的3位局長楊潤雄、陳肇始、羅致光和負總責的聶德權，仍未徹底完成宣誓工作，便是失職。