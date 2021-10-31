近日本港發生多宗與電單車相關的交通意外，造成多名電單車司機重傷甚至不幸離世。電單車相對一般汽車體積細，輔助燈具也較少和不明顯，無論是日間或夜間，其他道路使用者一不小心，就容易發生意外。筆者認為，政府有需要檢討電單車的安全裝置，增加對道路使用者的宣傳，提高警覺，減少意外發生。

相對很多發展中地區，香港電單車數量並不算多。根據運輸署的資料，至今年9月，香港的領牌電單車約7萬輛，但近兩年電單車的數目上升幅度明顯，2020年領牌電單車總數較2019年上升超過11%；而今年至9月也已較去年上升近7.5%，較以往只有4%至6%的增幅有明顯增加。特別是這兩年因新冠疫情而令外賣送餐平台行業興起，不少人加入外賣行業，令電單車增加；坊間亦有指最近考電單車駕駛執照者增加不少，排期並不容易。但路面電單車增加，意外也相應上升，2019年電單車意外較前一年增加292宗；2020年更上升至3,003宗，即平均每月約250宗，較2019年增加325宗；今年首8個月電單車意外達2,170宗，超過去年同期數目。

香港電單車數量不算多，如果大家有去過台灣特別是台北市和新北市，或許經歷過在繁忙時段的道路上，街上電單車像一群螞蟻包圍着汽車的景象。在不少發展中地區，因交通系統中已有很多電單車，其他駕駛者會更小心電單車的存在（雖然電單車意外在那些地區仍然頻生），但香港過去電單車較少，其他道路使用者未必有足夠的警覺性。

再者，電單車體積細，輔助燈具也較少和不明顯，有部分改裝，例如常見增加車尾箱，會令車尾的警示燈更不明顯，特別是對高車身的重型車輛。有部分電單車的車主、駕駛者，會在安全帽和車尾加裝額外的警示燈和反光標貼，但仍有不少電單車駕駛者未必察覺這些問題。

此外，不少地區對電單車可行駛的路段會作出規範。例如台灣規定電單車（機車）無論是日間或晚間，都強制開車燈，而低馬力的機車是不能上快速公路和高速公路。在內地，《中華人民共和國道路交通安全法》並沒有禁止電單車（摩托車）上高速公路，但不同省、市都會設有摩托車限行區，而據廣東省交通運輸廳指，廣東省內高速公路均不允許摩托車行駛。

香港是否也需要考慮對行駛幹線道路的電單車有更多安全要求？筆者認為，為了電單車駕駛者和其他道路使用者的安全，政府有需要檢討電單車的安全裝置，以及行駛時車輛燈具照明的規範。即使部分安全裝置未必需要立法強制安裝，但也應建議電單車車主和駕駛者配備，提高行駛時的安全。同時針對電單車的交通意外增加，政府應加強對道路使用者的宣傳，提高大家對電單車的警覺。