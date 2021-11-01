世界視線：中印增兵騷肌肉　軍備差距笑點多

中印邊境局勢不穩，雙方動作頻頻。近期，印度陸軍司令炒作中國向邊疆增派「數量可觀」軍隊的消息，然後為印軍向傳媒賣弄武器作鋪墊。好笑的是，印度驕傲地展示他們部署在邊境的裝備後，沒有嚇倒中國軍人，連中國軍迷也嚇不了，反而成為笑料。

印度自己造不出武器，卻捨得下血本向美、俄購買武器，最近，印度軍方向外展示連續數月向邊境投送武器、戰備的成績。據報道，印軍在邊境部署的山地攻擊軍團已經到位，裝甲、大炮均有空中支援，將作良好結合。武器方面更是賣點，印度披露在高原部署了美製奇努克直升機、超輕型牽引榴彈炮、步槍，還有印製的超音速巡航導彈等。

不過，印軍的邊境武器一曝光，已被不少軍迷調侃是「三流」。印軍特別誇讚的奇努克直升機，認為它輕巧，可以穿梭高原一個又一個山脊，機動性、靈巧性及山地作戰性都無懈可擊。另一「神器」是以色列的無人機，印軍聲稱可全天候、無障礙監控及直擊實時畫面，讓中國軍人無所遁形。

印軍把武器吹得神乎其神，卻隨即被反摑。內行人指出，印度購入的美製奇努克直升機，是波音公司於上世紀50年代生產的直升機，美軍在1960年已裝備、使用這款直升機，其後幾十年，波音公司曾五易設計及設備，但對上一次更新已是2000年初，新嗎？談不上吧。輕巧、靈活嗎？且看中國的直20直升機，2006年珠海航展亮相後，其複合材料、超大掛彈量、高原飛行等優勢，使其瞬間成為中國武器界的新星。

內行人又談到中國的15式輕型坦克，指這款能勝任高原、惡劣環境作戰的坦克，2019年才在大型閱兵式上亮相，它配備了反坦克脫殼穿甲彈，被形容是打擊三代主戰坦克的殺手。更厲害的是它真的很輕，若以大型運輸機運送，一次便可運20輛。

至於以色列的無人機，印度欲憑此讓中國憂慮一下，但內行人直言這根本是關公面前耍大刀，看了早前珠海航展的人都知道，中國的電子偵察機、察打一體無人機簡直令人眼花繚亂，印度拿這些武器來嚇中國軍人，實在沒有甚麼可觀性。