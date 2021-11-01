正論：水管頻爆累居民　部門失職禍港人

青衣數千居民帶着大大小小器皿，日前通宵達旦排隊取水，長長人龍似曾相識，以為時光穿越到上世紀60年代制水時期？是誰令到老弱婦孺都要受到斷水制水之苦？無論是甚麼時代，庸官當道都是百姓之禍，今次事件當然也不例外！

讀者向本報求助，指青衣青華苑於10月29日夜晚11時半緊急暫停鹹水供應，不足2小時後，翌日凌晨1時15分又暫停食水供應，水務署派水車到現場提供淡水，該屋苑6幢樓宇的居民及街坊逾6,000人受影響，約40小時飽受斷水之苦，不但煮食困難需要排隊取水，而近日天氣回暖，接近30度氣溫，差不多兩日沒法開水喉沖涼，「鹽醃沙甸魚」的滋味可想而知，同時間屋苑亦有升降機故障，老人家要上上落落取水，苦不堪言，這個「斷水地獄」直至昨午1時半才陸續恢復淡水供應。

問題表面上肇因是附近有鹹水管爆裂，緊急維修工程期間出意外，令食水喉也破裂，維修食水喉期間又有問題，需要重新修補，恢復食水供應的時間一拖再拖。但實際原因是區內水管40年歷史嚴重老化，數年前已開始頻頻出現爆水管問題。雖然政府有安排更換，但唯獨出事的青康路及青衣西路交界的T字位交界的水管工程遲遲不獲批，其中一個原因是運輸署稱擔心封路會引致交通擠塞。如果怕塞車便禁止掘路，為何港九新界經常都有工程令路面被掘開，無日無之，運輸署是雙重標準，抑或是根本沒有標準，故意針對青衣街坊？

運輸署「斬腳趾避沙蟲」，其實水管老化爆裂，隨時禍及路面，例如8月31日葵涌一條地下鹹水管爆裂，鹹水夾雜沙泥湧出路面，連地面也被爆裂，兩條行車線須緊急封閉，現場交通受阻，也是要水務署進行搶修，同類型事件屢見不鮮，年初灣仔軍器廠街附近地底水管爆裂，湧出大量泥水，路面下陷如像漩渦，危害人車，幸好未有造成重大人命傷亡，否則苦主要找誰來追究？到時各個部門恐怕又鬥卸責，無論如何，運輸署和水務署都難辭其咎。

水務署自2000年起分階段更換及修復全港老化水管，約在2015年間完成，但各區水管爆裂依然頻頻出現，一年可以過百宗，被發現大部分出事的都並非在水務署修換計劃之中，署方顯然是評估出現漏洞。申訴專員公署曾指出，本港水管滲漏比率較外地高，批評水務署無重點監察重複發生水管爆裂的「熱點」，不斷重蹈覆轍，連署方高層也承認，全港四成半水管老化，更換水喉是當務之急。

為官者應先天下之憂而憂，急市民所急，可惜特區政府部門往往後知後覺，頭痛醫頭，腳痛醫腳，補鑊也歎慢板。官僚一念之差，導致爆一條水管便立時拖累6,000人，愈高級官員，失職所造成的傷害自然會更大。特區官員應謹記大禹治水的故事，民意若水，一旦怒憤積累決堤，爆發起來，豈止路陷，甚至把香港的根基也會沖毀，到時候想修補也太遲了。