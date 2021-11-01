功夫茶：最低工資要凍結　半斤八両夢幻滅

「我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸。」歌神許冠傑一曲《半斤八両》，唱盡打工仔辛酸；時至今日，依然非常應景！打工仔「出咗半斤力」，「想話攞番足八両」係天公地道，點估到百物騰貴，法定最低工資照樣凍結，市民已經谷到成肚火；勞工及福利局局長羅致光尋日仲要火上加油，話最低工資唔係用嚟保障家庭基本收入，大家話係咪吹脹！

喺新冠疫情下，全球物流成本上升，國際油價飆高，香港家吓幾乎乜都加價，肉貴、菜貴、搭車仲貴，市民慳埋慳埋都唔夠維持生計；唯獨港府別樹一格，真正嘅「萬綠叢中一點紅」，話知你通脹定通縮，最低工資就係唔郁；鑑於最低工資係兩年先一檢，換言之全港打工仔面臨凍薪4年！4年呀大哥，喺香港物價隔三差五就加一加嘅情況下，幾多人可以捱到咁耐呢，真係唔好話儲錢買車買樓，買餸都就嚟有問題。

最激氣係羅局長仲要喺網誌話咩「社會有人對最低工資有誤解」，最低工資「並非以保障家庭基本收入為目標」，唔夠可以攞綜援同職津喎。喂！如果打工嘅最基本目標唔係養家餬口，唔通係為咗實現夢想、貢獻社會？哇，好勵志啫！原來羅局長係想叫年輕人勇於追尋夢想，雙親兒女就交畀政府養。哈，諗吓好啦！查實好簡單，最低工資嘅目的應該係保證打工仔可以「半斤八両」，薪金同物價掛鈎，咁當社會出現通脹，調高最低工資咪再合理不過囉。

經濟不景、物價上漲並非香港獨有，但睇番內地，人社部幾日前先公布，包括北京、上海等18個地區已經調高最低工資標準，大大力摑咗羅局長一巴。參考外國啦，英國、澳洲等地都有計劃或已上調咗最低工資。原因無他嘅，皆因「授人以魚，不如授人以漁」嘛，常言道「長貧難顧」，與其無了期資助津貼，倒不如幫助貧苦大眾自力更生，先可以真正脫貧。

勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮批評羅局長「唔了解市民期望」，各項措施變成「四不像」，句句到肉呀！羅局長嘅構思係最低工資、綜援同職津制度三者互補，但講真，有手有腳邊個想「攤大手板」，香港人個個有骨氣，唔係話要標籤化綜援受助人，但唔使逼人去拎綜援先，政府庫房啲錢真係多到用唔晒咩？

「港府扶貧，愈扶愈貧」幾乎由笑話變成現實。功夫茶唔係話綜援同職津有咩唔好，只係治標唔治本，解決唔到根本問題囉。查實羅局長唔使長篇大論去為政策溯源同辯解嘅，有冇用，落區行個圈就乜都清楚晒啦。多啲聽民間意見，例如最低工資改為一年一檢，市民已經冇咁勞氣先啦。