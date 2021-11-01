台灣的經濟是高度依賴中國大陸，港商台商參與內地自90年代發展的出口加工貿易生產，一方面獲取巨大利潤，部分反饋港台，促使港台發展。另一方面，港台製造業轉移至內地，兩者經歷去工業化，香港最徹底，台灣則因兩岸關係，產業升級轉型，2009年台灣製造業佔GDP比重最低，仍有21%，與日本、德國差不多，其後回升，2019年達31.2%，勝過中國大陸，可與愛爾蘭相比，其中主要是半導體行業，顯示出在產業轉移中國大陸之後，台灣企業把從大陸賺取的巨大利潤投入半導體和相關行業，支持本土工業升級，並在半導體行業與南韓、美國鼎足而立，超越日本。

台商再投資製造業的升級，與香港之投入房地產炒賣大不相同。

然而，台灣的半導體市場主要在中國大陸，捨大陸市場難以有超高利潤率支持半導體產業連續投資要求，缺大陸市場，也不易與南韓、美國競爭。而半導體等高科技產業要求的技術高，就業率低，基建設施要求嚴格，台灣發展集中於上游，難以擴大產業，增加就業，連產業鏈內的封裝測試也大部分轉移至中國大陸。不僅高端的半導體生產依賴中國大陸市場，下游產業亦依賴已轉移到中國大陸的部分。台灣半導體產業愈來愈集中於晶圓生產，位高勢危，且美國在對付華為、中興之後，正轉向對付南韓的三星和台灣的台積電。而在美國制裁下，中國大陸也奮力追趕，台灣經濟支柱的半導體，內外受迫。

台灣的經濟屬外向型，貿易十分重要，以2021年首9個月看，台灣的出口佔28%是往中國大陸，香港14.2%，合共四成多，進口中國大陸為21.6%，外貿順差對大陸是323億美元，對香港是455億美元，近800億美元，大於全地區總順差的277億美元，或美國的79億美元。因此，假若台灣出口中國大陸及香港有變，外貿會迅即變成逆差，經濟衝擊不單止是出口的生產與就業受挫，外貿逆差帶來的金融衝擊亦大，尤其是台灣的出口捨中國大陸難有替代，本身財政債務嚴重。疫情壓力已大，若大陸對台灣的進出口稍作制裁，由此衍生的市場心理恐慌可弄垮民進黨政府，或至少引發島內嚴重的政治衝突。

或許大陸未必要打垮台積電的龍頭，經貿政策卻可分化其主要企業與行業，產生恐慌和由此的經濟困難。以經濟逼台正製造急統台灣的重要條件。