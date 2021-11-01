成立於2006年的公民黨，是香港反對派中的第二大黨，有一陣子它比第一大黨民主黨的勢頭還強，反中亂港勢力的總頭目黎智英和外國勢力對公民黨的欣賞也超過民主黨。事實上，民主黨自「華叔」死後內鬥嚴重，多次分裂，反中亂港的戰鬥力大不如公民黨。

公民黨的核心成員和骨幹多是些「藍血貴族」，大律師、學者、專業人士之類。這些人的教育背景、意識形態、社會優越感，不仇中仇共則已，一仇起來定是非常頑固的，最容易和外國勢力相勾結，走上叛國禍港漢奸之路。不過，也正因為如此「藍血」，他們在「順風順水」的時候，看上去好像很厲害、很能鬥，然而一旦形勢逆轉，中央政府公布實施《港區國安法》，這班「藍血」精英就立刻慫了，作鳥獸散。

近年，公民黨是鬧出「紛紛退黨」醜聞最多的政黨，不過，作為「政黨」，公民黨至今還沒打算「解散」，他們說要適應形勢的變化「轉型」，要做「基層工作」，但又不打算參選。

更有趣的是，該黨有好幾個骨幹已被DQ，而且落入了國安法網，等待審判，但是該黨的大頭頭、黨主席梁家傑卻安然無恙，現在還時常大放厥詞，發表「政論」。這些年給人印象最深刻的，是在反修例暴亂之前，「法律教授」戴耀廷鼓吹「違法達義」、「公民抗命」，大律師梁家傑就鼓吹「暴力或可解決問題」。老戴如今在獄中，老梁如今在家中。

公民黨2006年成立，沒多久更組團到台灣訪問「學習取經」，回來後，梁家傑就報名參選「小圈子」的行政長官選舉。梁家傑的舉動說明，他是想當官掌權的；公民黨也一再宣稱，他們是要「通過雙普選」執政的。所以，他們在「雙普選」問題上，要「由港人話事」，「中央不能干預」。他們不斷美化暴力，推年輕人走上不歸路。

然而，是甚麼因素至今還能令梁家傑十分「好彩」呢？