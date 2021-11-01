美國總統拜登日前參與東盟視像峰會，這是華府4年來首次與東盟領導人直接接觸，無疑很給面子，也很有派頭，可惜出手實在太低。拜登聲稱將撥款1.02億美元，加強與東盟的戰略夥伴關係。按照白宮的說法，這筆撥款將用於醫療衞生、氣候變化、教育，以及協助該區從疫情中經濟復甦云云。一聽就令人忍俊不禁，區區1.02億美元竟有這麼大作用，能做這麼多事，到底是老美太高估了自己，還是人們太小瞧了美元？

不近情者多藏奸，拜登首次參與東盟峰會，當然是衝着中國而來，西方媒體稱之為「擴大和東盟合作，共同制衡中國」。然而，先生之志大矣，先生能力不足，老美阮囊羞澀，只能湊出這點小錢，試問怎麼擴大合作？又如何制衡中國？

退一萬步說，即使美國可以拿出更多錢，也不可能收買東盟諸國。新加坡總理李顯龍多次強調不會在中美對抗選邊站，這也正是其他東盟國家的基本共識。道理很簡單，中國既是東盟近鄰，更已連續12年成為東盟最大貿易夥伴。反觀美國與東盟經貿關係日益疏遠，影響力今非昔比。在中美實力此長彼消的情況下，除非是白癡，否則誰願意與強鄰為敵？

說到底，國與國之間只有永恒的利益。中國與東盟的關係是互惠互利，美國則是口惠實不至，只想不勞而獲，輕易得到東盟的忠誠，天下哪有這種便宜事？當然，美國不是不想對東盟投入更多資源，而是力不從心，自己國內一大堆問題尚且無法解決，例如拜登的基建大計不斷縮水，由最初逾二萬億美元削至一萬億美元，依然不知錢從何來，又怎麼可能拿出更多資源投入東盟？沒有投入，自然沒有收穫，有人說美國在東盟選擇了一條必輸的賽道，雖不中亦不遠矣。