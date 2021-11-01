針插不入，水潑不進。過去司法界一句「司法獨立」便恍若有無上權威，「一言九頂」，將外界所有質疑用這四隻字頂回去。但經過黑暴一役，香港被蹂躪得奄奄一息，司法界不僅沒有撥亂反正，嚴懲反中亂港暴徒，反而助紂為虐，千方百計放生，結果激起極大民怨，要求司法改革之聲不絕於耳。一句司法獨立顯然無法回應社會訴求，加上《港區國安法》業已生效，再也不能放任黃法官胡判濫放，司法機構亦不得不改革投訴法官機制，引入「兩級制」處理投訴個案。

「兩級制」引入了，效果如何？事實是投訴法官繼續「罪名不成立」！投訴法官行為諮詢委員會早前召開首次會議，由終院首席法官張舉能擔任主席。會上處理兩宗投訴，分別是「黃名遠播」的東區法院前裁判官何俊堯審議案件時，指被告的行為「不算太暴力」，「坦白」承認責任「值得鼓勵」，有關言論被指令公眾誤以為可藉違法暴力行為表達意見；另外，時任粉嶺裁判法院署理主任裁判官蘇文隆，被指偏袒警員證人，針對被告。張舉能經考慮專責法官小組的調查報告和諮詢委員會給予的意見後，決定兩宗投訴皆不成立。

表面看，兩宗投訴涉及黃藍兩種政治取向，雙方打個和皆大歡喜。實際上，何官被投訴已有大量前科，司法機構去年已裁定6宗涉及何官的投訴不成立，證明即使改為「兩級制」，結果何官依然針插不入。

當然，這也沒有甚麼好奇怪。所謂兩級制，即是先由高等法院法官組成專責小組跟進，其後由諮詢委員會審視專責小組提交的調查報告，惟9名諮詢委員會成員中超過一半是法官。套用星爺電影金句：「球證、旁證、足協、足總、足委全部都係我嘅人」，投訴有可能成立嗎？