標榜開放予網絡用家撰寫內容的線上百科全書維基百科，近日出現話語權之爭。事緣香港前年爆發反修例風暴，立場親示威者與親建制的兩派編輯透過手握對條目內容「動刀」的權限，變相成為對家陣營的文宣終結者。報道指至少7名親建制的活躍用戶被禁止行使編輯權，另有12名編輯遭取消行政權力。所謂的言論自由與中立原則，經黃人大肆「裝修」，隨時會染黃又染黑。

其實外媒報道此事時，用上「親民主」與「親北京」來區分兩個陣營，已經有違中立。黑暴火燒異見者、以鐵渠蓋重擊異己頭部、築起雨傘陣阻擋視線，對看不順眼的人暴力圍毆，打着民主旗號，行霸凌之實，這是哪門子的民主？煽暴黃人既揚言不割席，即是同一類貨色。正如該報道對反對暴力抗爭的人士，也沒有稱之為「親和平者」，因此對認同黃絲、黑暴之人一律只能稱為「親示威者」。記者理應受過專業訓練，但拿捏中立原則時也令人搖頭，更遑論網絡上三山五嶽的人，要他們恪守中立，只是強人所難。

坦白說，親示威者與親建制的編輯互相指摘對方刪除不符自己立場的內容，實難一一評斷誰是誰非，但維基百科屢遭黃人亂寫內容，已然淪為公廁廁格門上的藝術空間。

互聯網問題研究專家安德魯‧基恩曾在著作中談及全球暖化問題專家威廉‧康諾利博士，有一次希望糾正條目中的錯誤部分，卻遭一位匿名「編輯」責難，結果康諾利被維基百科限制每日只能修改一次。基恩對這種看待專家與匿名人士竟一視同仁、專家的聲音比不過烏合之眾吵鬧聲的處理，感到費解。不論線上線下，凡黃人肆虐之處，若非「不如讓給醜惡來開墾」的聞一多，試問誰又能理解這種「訴諸謬誤的權威」呢？