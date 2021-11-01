近日，西方對中國發展高超音速武器，表現得有點歇斯底里，不停披露中方有這次那次的試射活動，即使北京否認，他們依舊不依不饒，嘴上老是叨唸着這件事。

美國、俄羅斯甚至北韓，都聲稱擁有高超音速武器，西方獨獨忌憚中國，究其原因，應有四個：第一，據說中國的高超音速導彈，可以繞道南極奔襲美國，目前美利堅的防空系統，主要是用作攔截經北極而來的導彈，中國若從南面襲去，山姆大叔將無險可守。第二，高超音速武器發展分作3個階段，其他國家的技術，只停留在頭兩個階段，中國後發而先至，已成功突破了第3階段，執整個領域的牛耳。第三，中國的系統不是流於空談，傳聞已經部署，可以作實戰用途。

更讓西方寢食難安者，是第四個原因。早年，中國曾向世界許下承諾，我方絕不首先使用核武，中國人素來說話算話，既然有此千金一諾，美帝主義就有恃無恐。美國現役的航空母艦戰鬥群有11個，中國只有兩個，我方明顯遜人一籌。假若接戰時，解放軍不能用小型戰術核武攻擊敵方艦群，兩軍互打消耗戰，情勢自是於中方不利。

不過，中國一旦擁有具實戰能力的高超音速武器，中美兩國在太平洋的軍事優勢便登時逆轉。作戰時，高超音速導彈破空而來，事前幾乎全無朕兆，即使彈頭不裝核武，也足夠摧毀一艘航母。退一步說，即使要用10支導彈才包準擊中一艘航母，然則，要摧毀美軍所有的海上移動城堡，也只消用上約100支新式導彈。這樁買賣小往大來，咱家固然是贏定了，還能夠不違背先前的莊嚴承諾。算盤剔剔撻撻打下來，山姆大叔恐怕要輸光老底，也難怪他老人家近日食不知味。