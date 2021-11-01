到意大利羅馬出席G20峰會嘅美國總統拜登，日前與法國總統馬克龍會面，係兩人自潛艇風波後首次面對面會談。澳洲「西瓜偎大邊」與美國、英國組成三國同盟後，撕毀與法國嘅常規潛艇合約，引發外交風波。

法國被美國「截胡」，平白冇咗一份數百億歐元嘅合約，馬克龍形容被「背後捅刀」，震怒之下要外交部立即召回駐澳洲大使。至於美國「橫刀奪愛」，馬克龍氣在心頭，對這個「大哥」一肚氣，也只能「骨一聲」吞了！

兩人日前喺羅馬面對面會談，照理點都會「面左左」，之不過，政客平常都帶着面具，真實一面不會讓人知道，在媒體嘅鏡頭前，兩人握手及搭肩，表現得「老友鬼鬼」，拜登更笑到皺紋可摺出一道風景線！

果然薑係老嘅辣，拜登承認潛艇事件嘅處理手法笨拙，以為法國一早已獲知會，形容法國係美國「極其重要的夥伴」！嘻嘻，拜登完美演繹「好朋友係用嚟搵笨嘅」！呢隻老狐狸仲話：世界歷史處於轉折點，美國沒有像法國般長久及忠誠嘅盟友，冇嘢係美法不能合作嘅。老朽相信老狐狸心中係話「冇嘢係美國唔可以搵笨嘅」！

馬克龍畢竟較「嫩」，表示已澄清需要澄清嘅事，防止再出現類似誤會，之後嘅發展才最重要！他真以為被人「截胡」係誤會？佢仲話「信任如同愛情，宣言是好的，但有證明會更好」。馬克龍天真無邪，同老美談情講信任，老朽倒想佢讀一讀魯迅嘅打油詩《我的失戀》最末一段：「我的所愛在豪家；想去尋她兮沒有汽車，搖頭無法淚如麻。愛人贈我玫瑰花；回她甚麼：赤練蛇。從此翻臉不理我，不知何故兮──由她去罷。」當馬克龍穿過歲月風霜，回過頭來也許會說：我不信愛情了！