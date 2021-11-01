新選制的第7屆立法會選舉，上周末開始提名了，能否順利成功舉行，是林鄭政府要答的考卷的下半場。眾所周知，這份考卷的上半場有關選委會選舉的投票安排不合格，不足5,000選票竟點了近14小時才公布選舉結果，還以為去了第三世界開票。人們都希望林鄭政府打番場好波，在下半場追番高分補數。

林鄭手肘骨折小休復工後，答覆傳媒對立法會選舉能否順利的關注時稱，會責成負責部門要做好選舉工作。隨後，聶德權局長致函全體公務員呼籲支持，並在信中發出強硬訊息，要求公務員如被徵召參加投票日工作，不得無故推卻，否則會循紀律處理。一個口頭責成、一封書面令書，能否便考好下半場考試呢？看來差距還很遠。俗語說，魔鬼在細節。有下述細節需要政府詳加研究，拿出對策和破解辦法。

首先硬破壞方面，執法部門須就3項細節研究對策：一、來自互聯網公眾社交渠道的各種形式的惡意搗亂破壞和煽動；二、來自孤狼式的恐怖襲擊行動；三、來自公共交通或公共衞生的恐怖活動。

其次軟破壞方面，不要大安旨意以為已有幾十個反中亂港的團體和組織結束或解散，其實他們人還在心不死，聯絡網絡仍在，隨時可在陰暗角落發出各種蠱惑人心假消息，敵對勢力煽風點火破壞力仍大。

再者堡壘最容易從內部攻破，投票日的操作如果出事的話，多有如下的細節被輕視：一、600多個投票站中，有擔當、有經驗、有能力的選舉主任不足；二、只有一般的投票日工作介紹，沒有實戰操練，全部臨時埋班的工作人員；三、缺乏對抗性的危機應對處理操練；四、應付危機的預案是否完備，林鄭有否考證？未解決幾十萬在內地港人的投票問題，早已暴露政府應對不力。