特區政府完成檢討本港法律援助制度，將以行政措施方式執行三大改革，堵塞制度被濫用、被壟斷和被政治化等紕漏，更要維護法治和公義的尊嚴，不容出現私相授受、利益輸送，求取善用公帑、加強監察，並在公義與私利之間達致「合適平衡」。法援如此，其他專業服務也該一樣，這才能釋除政治凌駕專業的疑慮和觀感。

作為法治社會，法援制度是社會穩定的安全閥，可為不熟悉法律、缺乏財務資源的基層和弱勢社群，在公帑可負擔的範圍內提供適切的法律援助服務，確保他們得到應有的法律權益和社會公義。然而，實行已逾50年的法援制度，當局一直只懂「尊重」卻疏於監管，任由「有心人」長期耍弄，令相關機制被濫用和泛政治化，更默許申請人自選律師並形成「半公開」的勢力圈和產業鏈，失職情況明顯，亦引來眾多的問題和爭議。

依法論法，因涉及利益衝突，法援申請人沒有角色和權力去提名代表律師，但法援署卻一直視而不見，並採「尊重」態度，基本接受申請人的提名「建議」，5前年有七成法援個案是由署方指派律師，但今天反過來有七成個案是由申請人提名，特別是「黑暴」的後續訴訟，更出現向個別數間政治立場鮮明律師行傾斜，形成「半寡頭壟斷」的態勢，再加上另行聘用或義務協助的律師團隊，織結了一個利益關係網，令人質疑法援究竟是維護公義還是個別政治利益？

無論如何，這已激化了意識形態「二元分化」，對管治和司法制度帶來挑戰；若不適時改革，將對社會凝聚和諧、培養年輕律師及撥亂反正，都相當不利。

就此，政府提出三大改革措施：第一，在刑事案件方面，署方不准許申請人自選律師代表，改由指派分配，從根本上截斷這條產業鏈，杜絕私相授受，重新維護公義，避免部分力量或律師坐大。第二，對於民事案件，大律師每年接手處理的個案由最多20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗，司法覆核個案上限則分別只有3宗和5宗，減幅雖有限，卻已有助於消除「壟斷」或「打龍通」的質疑。第三，增加法援審批透明度，並且公開更多相關的數據資料，加大公眾的監察力度。

對於有指因與指派律師缺乏互信而損害申請人的利益，其實，法治社會講求的是統一而透明的制度，若有太多單向性的酌情和照顧，或者在同一法律框架下出現當值律師和法援律師兩種不同制度，恐會引起不必要的質疑和批評。須強調，任何合資格的大律師或事務律師都具備足夠的水平和能力，大家都不能按親疏甚至政治立場異同去決定其高低，當局亦須嚴格把關而不能亂開綠燈，不能再讓「爆眼女」、「覆核王」等事件重現。畢竟，這都是對專業和法治的輕蔑。