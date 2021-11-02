正論：強制窒礙出行　百姓如何安心

本港疫情緩和多時，「安心出行」手機應用程式本用作發出染疫警告，實質作用因此日漸減低，但政府卻反其道而行，繼續擴大這程式的強制應用範圍，規定昨日起進入政府設施場所、公立醫院及公營街市等必須使用「安心出行」，本報早已警告這必然會造成擾民後果，昨日果然亂象叢生，怨聲載道，官僚又一次「好事多為」。

昨日首日強制使用「安心出行」，食環署轄下街市各個出入門口貼有多張「安心出行」二維碼，職員站門口看守，不少人來到門口不得其門而入，要排隊向職員出示掃描「安心出行」的二維碼，又要量溫度，才能進入街市買菜，有主婦表示比平日用多了約10分鐘，感到麻煩不便，而長者沒有智能電話更加難「出行」，政府口口聲聲施以方便，豁免使用「安心出行」，但也要「填紙仔」留個人資料登記才能入內，費時失事，買餸女士一句「又唔係只有街市可以買」，便知政府此舉無異為街市檔販「倒米」。

食環署轄下公眾街市受到新政策影響，比平日冷清清，有檔主無奈表示生意大跌近五成，稱長者客人怕麻煩，寧願光顧超市或外邊檔口。特別是領展旗下街市獲得豁免，如此「優待」，令檔販忿忿不平。新政策匆忙推出，充滿漏洞沙石，容易出現不公平待遇，例如公營街市人手不足，不少街市有多個出入口，難安排每個出入口都要有兩名保安駐守，隨時有漏網之魚，自出自入，反而奉公守法的市民則要在正門排隊掃碼方可入內。部分街市缺乏人手看守，又限於消防條例不能關閉太平門，新安排形同虛設。

不單止街市嚴重受影響，出入政府處所亦非常不便，同一幢大樓，需要多次掃不同部門的二維碼。往公立醫院亦增加了麻煩，一名男子頭部受傷用繃帶包紮，仍被急症室保安攔截要求掃碼，而躺在擔架床傷者的則不用掃描，可見執行上的混亂。有醫院在出入口張貼逾10個不同部門的「安心出行」二維碼，令人無所適從，若果求診者慌不擇路，「見碼就掃」，令追尋密切接觸者變得更困難，而且救人爭分奪秒，隨時阻礙了醫治時機。其實醫院本身亦會為求診病人登記，未必一定要動用「安心出行」才可以留下紀錄，現在一刀切強制執行，簡直是擾民。

「安心出行」推出接近一年，一直劣評如潮，被指是「四不像」產品，雖然政府聲稱資料只會儲存在手機內，但未能消除市民對私隱的疑慮，若政府所言屬實，這個程式便不符合內地要求的追蹤功能，不應再浪費人力物力擴大應用範圍，反而應該集中資源鑽研「港康碼」，務必盡快推出，符合內地對通關的三大要求。疫情下中港「封關」近兩年，經濟一池死水，政府無力回天，還要妄加緊箍咒，對檔販落井下石，如此倒行逆施，帶來不是「安心」，而是市民徹底的死心。