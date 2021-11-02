功夫茶：漢奸黎自尋末路　亂港者難逃劫數

俗語有云︰「唔係唔報，時辰未到。」大漢奸黎智英先前喺香港也文也武，作威作福，搞到香港烏煙瘴氣，民不聊生，直頭神憎鬼厭；不過正所謂「有幾耐風流，就有幾耐折墮」，喺赤柱踎監都未坐暖，尋日又有一單非法集結案開審，往後仲陸續有嚟。撇開案件唔講，功夫茶想講喺呢個世界係有「現世報」，反中亂港者必然受法律制裁，逃得過初一，都逃唔過十五；漢奸黎賣港求榮，自尋末路，當然係劫數難逃。

漢奸黎涉嫌舊年6月4日唔理會警方反對，喺悼念六四事件31周年嘅晚會中現身，坐喺維園扮晒皇帝，結果連同支聯會多名主要骨幹齊齊被檢控。案件尋日喺區域法院開審，其中李卓人等5名被告決定認罪，但黎智英同鄒幸彤、何桂藍就否認控罪。控方喺開案陳詞中提到，《蘋果日報》事前兩日曾經喺網上刊登文章，黎智英受訪時呼籲市民出嚟表態；而且黎智英當日抵達維園之後，仲獲得李卓人同何俊仁迎接，李卓人之後仲喺黎智英嘅建議下，帶領在場被告去燃點同高舉蠟燭。

嗱，案件仲未審完，有罪與否只能交由法庭定斷，是非曲直相信公眾都心裏有數。事實反映漢奸黎並唔係浪得虛名，先前已經因為3單非法集結案罪成，要踎監20個月，嚟緊仲有涉欺詐同違反《港區國安法》嘅案件，加上佢涉刑事恐嚇東方報業集團（現稱東方傳媒機構）男記者一案，律政司已提出上訴，佢近排出入法庭嘅時間分分鐘長過坐監，可謂「曠古爍今」，堪稱「漢奸第一人」。唔怕嘅，睇怕漢奸黎餘生都要喺赤柱度過，仲有排佢受，咪當畀佢散吓步、抖吓氣囉。

睇見佢嘅老婆仔女、親朋戚友先前奔奔波波，幾乎日日嚟探監，可能唔少市民都會覺得可憐；之但係見到同屬「叛國禍港四人幫」嘅李漢奸間唔時蒲頭探監，當即憶起過去幾年香港動盪不安，至今依然餘波未了、經濟不振，幾乎都係呢班漢奸走狗一手造成。需知道漢奸黎風流快活數十載，反中亂港不遺餘力，得閒仲扮晒英雄出嚟攞彩，呢條末路似乎係佢自己選擇，後果當然要獨力承擔，「出得嚟行」就「預咗要還」，家吓有國安法神功護體，報應仲使乜等下世。

查實漢奸黎一直以嚟都貫徹反骨本性，呢頭賣港求榮，低聲下氣甘做美國嘅走狗，轉個頭又「食碗面反碗底」，趁美國大選抹黑當時仲係總統候選人嘅拜登，做人做事如此不忠不義，周圍結怨搞到通街仇家。尤其佢傾盡全力支持侵侵，結果拜登當選，佢都仲未跪地斟茶叩頭認錯；家吓有得入赤柱避吓風頭，仲可以食政府飯，費用全由納稅人支付，算佢執到啦。