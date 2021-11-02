世界視線：兵凶戰危害國運　中美中印博弈多

中國走在崛起的路上，近來內部經濟問題、分配問題一個比一個頭痛，外部則有美國大打台灣牌、貿易牌及圍堵牌，拜登又聲稱要協防台灣，一時之間，中美或因台灣問題一戰的說法甚囂塵上。另一邊廂，印度在西部高原一再挑釁，上竄下跳企圖搶地盤。全世界都在盯着中國是否會打仗，甚至是雙線戰爭，不少國家更在剝花生看好戲。

對於上述說法，不少中國人擔心不已，恐懼戰爭，為此終日憂心忡忡。其實，中美之間近期是好消息、壞消息齊發，看官還是冷靜面對好些。

中美不咬弦幾年，雙方早有熄火的想法，但時機一再流失，國務委員兼外交部長王毅與美國國務卿布林肯近日會面了，他們趁着在意大利羅馬出席二十國集團（G20）峰會期間碰頭，雖然對外各說各話，但從副總理劉鶴與美國財長耶倫通電話開始，一系列高層互動豈是小事。顯然，中美關係正在解凍，當高層深入接觸後，隔空駁火便會減少。

以今次王毅與布林肯的接觸來看，雙方謀的其實是兩國領導人正式會面。在後疫情時代、中美都有內部經濟大難題的情況下，彼此「破冰」也很正常，因此中美關係不宜看得太壞。

不過，台灣的蔡英文不作此想，她早前故意向美媒證實有美國軍人在台灣，外長吳釗燮近日又公然在歐洲多地刷存在感。台灣趁機搞台獨，美、台一明一暗的小動作，極容易干擾世人觀察中美關係與台灣問題真正的發展方向。

中印關係也一樣，兩國在邊境的軍事部署都不少，演習、宣傳等工夫做足，但前線軍人暫時仍是克制的。印度媒體認為中國不敢啟動雙線戰事，因為東部（主要是台灣）政局日日新鮮，解放軍軍機、艦艇天天忙着在台海報到。這個時候，根本沒有西線（即中國西藏與印度邊境）另啟烽火的機會。

打仗與否，中國作為最核心利益者最是小心，近日台灣獨派小丑人人爭做主角，北京的反應十分克制，外交部、國防部甚至國台辦等都只派出發言人訓示一番，表現得不慍不火，不被人帶着跟風跑，看透事實的表與裏，這才是外交國防的核心吧。