歐盟與美國代表着歐美發達國家的集體，以及它們所強調的共同價值者。自帝國主義以來，它們中間雖有霸權輪替，幾個世紀以來都一起掌控世界的發展，以它們的富裕、強權武力顯示出與其他國家的巨大差別。兩次世界大戰都是它們中間相互爭奪霸權，卻禍延全球。

在二次大戰開始的冷戰，蘇聯以共產主義向它們挑戰，可蘇聯還有着部分歐洲因素。冷戰之後，歐美集團沒法鞏固世界霸權，反而二、三十年間，便被復興的中國與俄羅斯挑戰，露出疲弱之勢，新冠疫病對它們的打擊尤大。中國本無爭霸之心，只是美國乃至歐洲卻在衰落中驚惶失措，害怕中國的強力競爭會把它們幾百年的經營一朝打破，精英的恐懼化作民粹主義，反華仇中變成歇斯底里的反應。

中國與歐美相比，目前還是有所不如。中共70多年的急步追趕，還不易勝過歐美幾百年的積累。中國有俄羅斯的助力，也有愈來愈多發展中國家的合作。在與美、日爭奪中，中國還剛剛取得東盟的全面戰略夥伴的緊密關係。中國加上俄羅斯與東盟，外加「一帶一路」國家，已立於不敗地位。但要取勝歐美，主要是依靠歐美的自我製造危機，自我毀滅。

美國與歐盟單只國家負債佔GDP比重已超過100%，且還在快步增加。一是實質經濟競爭力下跌（去工業化與金融化必然的因果循環）；二是疫情打擊，歐美的民主制度既組織不了民眾抗疫，也要大灑金錢照顧愈來愈多受疫情打擊的貧窮人口。

歐洲的人口老化和青壯反工作傾向，美國的吸毒與基層社群的罪惡化，更加添政府的壓力，靠濫發貨幣來勉強維持穩定。可惜美國外貿逆差嚴重，歐洲僅可自保。這加重財政金融的泡沫化危機。濫發貨幣早晚會受到中國等生產國家的抗拒排斥，危機會容易爆發。美國還可用國家暴力鎮壓，歐洲卻會因成員國之間的分歧崩析瓦解而使危機更易惡化和爆發。歐美不會互相扶持，投票為主的民主會助長民粹主義。特朗普會以鄰為壑，歐洲則是英法爭執，歐盟與波蘭、匈牙利乃至與南歐的衝突。歐美都會陷入政治、經濟與社會的動亂，應付不了外部挑戰，又同時要應付國內的麻煩。

中國只要走自己的道路，經營歐美以外的世界，便可以坐觀歐美帝國主義幾百年後的墮落。要防的是不讓它們發動世界大戰。