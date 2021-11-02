悠悠萬事，民生為大，對任何執政者來說，搞好民生都是頭等大事。香港問題千頭萬緒，深層次矛盾根深柢固，當中既有政治因素，也有經濟民生方面的原因。財政司司長陳茂波日前在網誌中指出，經濟結構令增長成果的分配嚴重不均、收入差距及資產差距加劇、生活成本上升與勞動所得增長的差距顯著擴大，成為香港社會發展的主要矛盾。

誠然，分配不均既是社會發展的主要矛盾，更是各種問題的主要根源。正如孔子所說：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。」不怕財富不多，只怕分配不平均；不怕貧窮，只怕社會不安定。若是財富平均，便無所謂貧窮；大家和睦團結，便不必擔心人少；社會平安無事，國家便不會傾覆。

香港是全球最富裕城市之一，去年億萬富翁人數排名世界第二，僅次於紐約。但繁華的背後是五分之一人口生活在貧窮線下，長者貧窮率更超過三分之一，堅尼系數幾乎冠絕全球發達經濟體，不能不說是莫大諷刺。內地全面實現小康社會後，即提出「共同富裕」的目標，反觀香港貧富差距愈來愈大，連「告別劏房」也要再等20多年，遑論共同富裕。

誰都知道，要從根本上解決貧富懸殊等深層次矛盾，首先必須解決經濟結構單調的問題，提供更多就業選擇，讓所有市民都能享受經濟成果。可惜說易行難，歷屆港府開出不少期票，甚麼發展六大產業、將產業做多做闊、再工業化等等，吹得天花亂墜，到頭來一事無成。過去港府可以諉過於立法會不合作，反對派阻撓施政，現在反對派已被清掃出門，議會成為建制派天下，再也沒有政治阻力，如果港府依然一事無成，那就只能怪自己無能，不能怨別人。