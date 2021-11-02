正當部分人因為港府強制使用「安心出行」而吵吵鬧鬧、社福界振振有詞痛斥基層及長者未必有智能手機或不懂掃描二維碼之際，內地創科發展一日千里，連貧窮縣也靠創科技術脫貧。身為港人，看到香港如此落後反智，與有辱焉。

最近電視台播放一個走訪內地貧窮縣的節目，當中包括四川理塘。這個位處海拔4,000多米高、人口只有7萬的藏族區，2000年全縣超過九成農民都處於絕對貧窮，直到今年2月才摘下貧窮帽子。原來該縣政府一直致力利用互聯網推廣旅遊，冀藉旅遊帶動經濟，直到去年底一位攝影師來到此地，不經意攝下一名正在放牧的19歲藏族男孩丁真的照片和視頻並放上網，此地命運終於乘風改寫，一夕之間成為全國旅客爭相到訪之地。多得旅遊收益帶挈，理塘人民從此真正走上提升生活質素之路。

這是創科協助脫貧的實例，互聯網和抖音的威力無遠弗屆。當部分港人煞有介事說沒有智能手機、不懂掃描「安心出行」，內地就連貧窮的藏族農民也是人手一部智能手機，利用抖音宣傳當地旅遊頭頭是道，相形之下，到底香港人醜不醜？

這還不止，上海數年前已有智能餐廳的出現，由點餐到炒菜再到上菜均由機械人代勞，整間餐廳不經人手。儘管有人質疑，沒有「人氣」的食肆，餸菜未必好吃，但這的確是內地創科發展又一里程碑和新嘗試，我們做得到嗎？香港過去是先進文明之都，內地人趨之若鶩，但隨着「一國兩制」荒腔走板，「港人治港」變質變味，政治凌駕一切，香港變得愈來愈排外、愈來愈反智，對內地人的吸引力也愈來愈薄弱。現在更為了一個「安心出行」而吵得不可開交，一個城市如此小家子氣，有沒有前途已是寫在牆上。