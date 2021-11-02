在意大利羅馬舉行的二十國集團（G20）峰會結束。今年峰會的主題是應對氣候變化，與會國家發表的聯合公報，敦促各方團結一致採取有效行動及有意義的措施，將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內，包括停止資助海外燃煤發電項目、協助發展中國家淘汰燃煤發電廠等，但就未有如部分環保團體所願，指明各國要在2050年達致碳中和。其中美國總統拜登會後點名批評俄羅斯與中國未有就加快降低碳排放作出承諾，彷彿兩國成了全球氣候變化的罪魁禍首。

中國近年每年的碳排放量高達100億噸，佔全球總量超過四分之一，位列世界第一，比排名第二的美國高出近九成。問題是中國有14億人口，美國只有3億多，按人均碳排放計算，美國則差不多是全球最高，比中國高出超過一倍。

俄羅斯的年度排放量全球位列第五，低於美國的盟友歐盟和印度。俄國的人均碳排放亦只有美國的約四分之三，亦低於美國的另外兩個盟友加拿大和沙特，但就不見美國對該等國家作出類似的批評。

再者，全球暖化並非一朝一夕發生，而是經過上百年的累積碳排放而形成。按歷史碳排放量計算，美國佔了約四分之一，英法德等歐盟大國又佔了四分之一，餘下百多個國家加起來只佔不足一半。歐美等國近年企圖將氣候變化的責任歸咎於中國等發展中國家，是公平和合理嗎？

事實上，中國為了兌現原定的減排承諾，對外已宣布停止發展新的海外燃煤發電項目，對內亦加緊限制燃煤發電及工業用電量，導致多個省市出現電力短缺及工廠停產問題，再加上全球燃料價格上升，對經濟發展、國家財政及企業營運造成了沉重負擔。反觀美國的減排承諾大多是口惠而實不至，此前還一度退出了旨在遏止全球暖化的《巴黎協定》，到今年才重新加入，拖慢了全球的減排進程，拜登還有顏面借氣候問題抹黑中國？

美國先後借貿易、科技、疫情、台灣、南海、西藏、新疆及香港問題打壓中國，現在又試圖將氣候問題政治化，質疑中國在減排方面作出的承諾及努力，目的都是壓制中國發展，推卸自身責任和轉移國民視線，可幸是大部分G20峰會領袖都已不吃老美這一套，拒絕加入批鬥中國的行列，並在聯合公報中力撐北京冬奧舉行，令拜登只能孤零零的唱獨腳戲。