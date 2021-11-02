日本東京都有男子打扮成電影《蝙蝠俠》中反派角色「小丑」，在列車上縱火、斬人。事發當日為萬聖節，有乘客看到染血兇刀、火光，以為是節日表演。這宗兇案可作為一個切入點，剖析早前香港馬拉松賽事鬧出的「加油」風波，以及符號對特定人士所產生的作用，大眾若見怪不怪恐招大禍。

正當英國、比利時、澳門等先後批評南韓劇集《魷魚遊戲》太暴力，美國早前更有學校禁止學生穿着此劇角色服裝進入校園，認為這些服裝會鼓吹暴力行為。奇怪的是，香港那些曾經咆哮「『加油』 有甚麼問題？」的人，為何不去質問民主美國「服裝怎會『可被視為武器』？是粉紅兵的粉紅色有問題，還是圓圈、三角可殺人呀？」

粉紅兵、小丑，以至「香港加油」，對那些又聾又盲、沒法透過任何途徑接觸以上作品，又或於前年反修例風波前已經成為植物人，近日才甦醒的人士而言，由於根本不知這堆事物背後所指涉及的是甚麼，因此，若上述事項被禁，便覺得自由遭剝奪，因而失控咆哮，也是情有可原。

問題是，反修例期間得到黑衣人廣泛接受、吹捧的「香港加油」，尤其是那個由台灣設計的雙體字樣，當中政治含義正如黃雨傘、黃絲帶，對縱暴黃人、亂港黑暴均深具政治暗示性含義，何況有勁黃勁黑成衣商人在馬拉松賽事前大搞派衫？若不去責難國際奧委會何以禁止運動員在頒獎儀式及比賽場館內，進行一切政治、宗教及種族宣傳，而去對一個訥於言的馬拉松主辦方代表咄咄逼人，這是熟不拘禮，還是眼光狹隘？

看影視作品看到上腦兼要殺人，本身思想就有問題。但若論暴力，黑暴以火燒、鐵渠蓋打頭、圍毆來對付異己，而且樂此不疲，這才是必須被禁的暴力。