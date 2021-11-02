近日有兩個調查，訪問香港人移民的意願，回答正在籌劃移民者，都高達四成以上。此地有750萬人，若然走掉四成，便是300萬人，果真如是，今趟移民風潮必將成為史上之最。不過，香港人素來頭腦發熱，興致與勁頭都是倏忽而來，倏忽而去，你要是認真，便輸了。

本欄老早講過，不少香港人漸趨低智，當中以「黃絲」居多，這幾年點算下來，他們每一年都會發一次傻勁。2019年據說有六成人反對修訂《逃犯條例》，抗議的激烈程度前所未有，但換來的效果適得其反，動亂之後，中央對港政策大幅度收緊，泛民主派幾乎被連根拔起。

到了2020年，新冠肺炎疫情蔓延，很多人又自製恐慌，不問情由地搶購物資，貨架上的大米、麵條空空如也，更出現搶劫衞生紙的荒唐事件，可謂貽天下之羞。其實，本地生活貨品的供應長期穩定，當日不少港人，只是在白折騰。

今年，香港又一度掀起反疫苗浪潮，上半年幾乎所有調查都顯示，最少有四成人堅拒打疫苗，遠多於宣稱願意接種者。不過，反疫苗者言猶在耳，轉眼間，如今本地已接種疫苗者已達七成，數字還與日俱增，很多說過不打疫苗的，最終仍是打了。現在嘛，又有四成人聲稱會移民，你信他們真能說到做到嗎？

香港集體性的蠢人蠢事，近年是歲歲必有，估計來年亦復如是，移民風潮最盛者應在2022年，而非在今歲。上述事情，除盲目搶購一項，大部分都是由黃絲主導。他們的頭腦經常亂作一團，要麼把事情愈弄愈糟，要麼落子之後就悔不當初。如今雖然有四成人說要移民，3年後就可能剩下兩成，部分已走的，說不定又會悻悻然回流香港，真正離開的，大抵不會超過100萬人。