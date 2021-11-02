本報又為民請命，「水署水皮，運署渾噩」，道盡部門官僚誤事。政府所謂「民生無小事」，執政為民，只懂得自說自話、自彈自唱，心中無民，最終受害嘅又係市民。呢，青衣青華苑日前暫停供應淡水及鹹水接近40小時，該屋苑合共6幢、約6,000個居民飽受「制水」折磨。事件涉及水務署、路政署、運輸署等多個部門失職。

今次事件，若非部門推搪塞責，或者可以避免。點解咁講呢？據當區嘅區議員透露，區內啲水管嚴重老化，政府兩年前陸續安排更換，唯獨青康路及青衣西路交界T字位的水管工程，因交通繁忙而遲遲未獲運輸署批准維修工作，導致今次事件，認為意外涉人為因素，運輸署亦責無旁貸。

「香城無處不噴水」係早年奇景，馬路經常見幾層樓高嘅地下水射出來，若遇上交通繁忙時段，動輒封路搞到交通大亂。根據水務署資料顯示，本港2000年全年共錄得2,538宗爆水管，水管滲漏報告22,428宗。各位，好明顯係反映全港水管老化，日久失修有以致之。水務署知衰，於是2000年起動工更新供水網絡，分階段更換和修復長約3,000公里嘅老化水管。呢，經過一段時間更換及修復，2017年水管爆裂事故降至88宗，滲漏情況亦同步降至8,512宗。

當然，爆水管仍然經常聽聞，皆因有些地區明明一早納入更換計劃，卻一拖再拖，致使食水管爆完又到鹹水管。申訴專員公署一再批評水務署多宗罪，例如衡量水管遭破壞風險嘅準則欠清晰，包括冇訂明準則審視工程承辦商過往嘅紀錄，要言之，就係凡事斷估冇辛苦！今趟「制水」事件反映部門泥古不化、協調不足，一個水皮，一個渾噩，正一癡癡呆呆，坐埋一枱，人為製造「水荒」，正混吉！