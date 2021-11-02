香港特區政府在正常的情況下，政府的公共財政撥款、每年投放多少於全港社會的建設和發展，是有一定客觀合理與社會平穩發展相適應的金額數量的，過多或不足，都會同整體經濟、全港民生、物價工資、金融股市、社會平穩有着千絲萬縷的影響。

立法會在2012年前的8年間，在沒有反中亂港陣營議員惡意濫用拉布手段破壞及政府沒有特別非經常性的大型基建投資下，一般維持在每個年度用800至1,200億元的財政撥款規模投放於政府的公共工程，形成一個比較穩定的收支平衡的公共財政，引領整體經濟穩定良性循環發展。

然而，自反中亂港勢力持續拉布搗亂破壞和炮製顏色革命進行顛覆後，政府的財政收支，尤其是在公共工程的投放，便出現多年的極不正常滯後，公共工程最少被拖延一至兩年，甚至流標毀約，民生受極大損害，造價大幅上揚令公帑嚴重損失，甚至出現已招標的工程因毀約而重新招標，重新招標的損失造成天文數字浪費。每年政府公共工程的份額約為整體社會的一半，由於公共工程被拖延而導致建造業失業半失業成重災區，工程界的從業員「一時飽死，一時餓死」。災情蔓延至大學的建築工程學系，實習培訓和招生都受到嚴重影響。全港建造業界無論是商會、工會及專業學會，多年來結成同盟上街大遊行抗議拉布，便是鐵證。

立法會財委會主席，上周總結延任一年的撥款是苦盡甘來，批出120項共3,278億元，為2016年以來最多，發展事務委員會主席也撰文指，其中工務工程共2,267億元。其實倍增的開支撥款，正說明是追落後和拖延情況極嚴重。好在有《港區國安法》和新選舉制度，立法會才止暴制亂，苦盡甘來！