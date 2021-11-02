現今資訊科技發達，惟四處充斥假新聞及虛假資訊，一般人難以分辨真偽，需依靠傳媒找出真相。可是在「政治正確」的大環境下，連向來自詡客觀求真的西方媒體，可信度也江河日下。自塔利班第二度執掌阿富汗以來，一直被西方輿論質疑其治國方針走回封建舊路，女性的權利無法保障。近日就爆出一宗塔利班斬首阿富汗女子青年排球國家隊成員的新聞，在各大社交網炒得熱烘烘，西方傳媒口誅筆伐，直斥塔利班上台沒多久便原形畢露，違背當初的種種承諾。

首先「揭發」事件的《波斯獨立報》報道，塔利班斬首阿富汗女子青年排球運動員哈基米，並威脅家屬不可將此告知任何人。直到社交媒體出現哈基米被砍下的頭顱和血淋淋頸部的照片後，她的教練出面向《波斯獨立報》證實事件，又指所有排球隊成員和其餘女運動員都身處糟糕的處境，活在絕望和恐懼中。

西方傳媒在未有求證排球少女是何時、何地及被何人所殺下，便立即引述報道譴責，一時間各種諷刺塔利班的漫畫及文宣，鋪天蓋地在網上散播；亦有右翼美國傳媒乘勢批評拜登政府無能。網上輿論一面倒痛斥塔利班喪盡天良、泯滅人性之際，有少數網民對這宗新聞提出質疑，指塔利班才剛上台，不可能在權力不夠穩兼未獲國際社會承認的情況下，做出如此「倒米」之舉；亦有人表示，若塔利班真的禁止女性參與運動，為何只有哈基米一名女子運動員遇害？

詎料，事情數天後出現大逆轉，一個專門核查新聞的印度網站找到死者弟弟的社交網帳號，發現他在8月7日將照片轉為黑白色，並且有百多人留言，對他的姊姊過身表示哀悼；他兩日後又貼出一張哈基米的戎裝照，並寫道「親愛的姊姊，我永遠為你驕傲」。核查新聞網站又從死者弟弟的社交網，聯絡到他們的一位親戚，對方指哈基米是被她的未婚夫家人「榮譽殺人」，而非自殺。

種種迹象顯示，排球少女很大機會早於8月份、即塔利班攻入喀布爾前已經過身，但到底是自殺、和未婚夫家人有關，抑或是塔利班參與此事，則有待進一步調查。對塔利班「喊打喊殺」的西方媒體「炒車」後，一間意大利傳媒充當「洗白」角色，死撐稱當地傳媒受到塔利班威脅，故出現不實報道，死者家屬的供詞亦可能作假，加上國際社會現階段難以到當地求證，故得出塔利班捏造證據掩飾罪行的結論，不少西方媒體表示支持該觀點。

塔利班接管阿富汗後，確實對該國婦女權利帶來負面影響，不少女性甚至走上街頭抗議，稱生命受到威脅。但是，單從這宗新聞而言，似乎存有不少錯誤訊息。記者的工作是要尋找真相，可惜在現今這個「政治正確」的年代，不少西方傳媒似乎已放棄專業性，亦不再先分真假再論是非，實在可悲。