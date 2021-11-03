產評：全球貿戰大兜亂　七災臨近非等閒

就在中美元首本月可能進行視像會議前夕，兩強過招不斷升級。最新傳來包括美國親密戰友的英國及歐盟等32個國家，將於12月起取消給予中國「普遍優惠制度」（GSP）貿易待遇，原因是中國不再是發展中國家。事有湊巧，此前美歐放下彼此的鋼鋁貿易爭端，已被解讀為將槍口對外共同抗華！可以預見，「全球化」貿易制度將面臨全面瓦解，取而代之的，是「地區化」及「雙邊式」的經貿合作。

是次包括歐盟、英國、加拿大等32個國家取消給予中國普惠制待遇，當中歐盟、英國和加拿大都是中國主要貿易夥伴，同樣是美國的親密盟友，故顯然離不開中美博弈的主軸。

所謂「普惠制」待遇，是發達國家給予發展中國家的出口製成品和半製成品的非互惠性優惠關稅制度，對發展中國家在最優惠國待遇的稅務減免或豁免基礎上，再進一步給予進口關稅減免。自1978年「普惠制」待遇實施以來，先後有40個國家給予中國相關優惠，而經歷今次32國取消相關待遇，餘下僅3個國家。此舉發出的重要訊息是，國際上認定作為第二大經濟體的中國，已是中等收入國家，不再是「發展中」了，不應再享受發展中國家貿易待遇。

這一步，正呼應了美國政界的部署。早前美國國會議員曾提出《中國貿易關係法案》，要求撤銷中國的永久最惠國待遇，若然中美元首年內對話未見成果，相信美國會再有所行動。留意到美歐就雙邊的鋼鋁產品貿易糾紛達成和解，更同時表示將制訂一項打擊鋼鋁業「骯髒的生產」與產能過剩問題。由於中國生產全球逾半的鋼鐵，外界估計美歐劍指的就是中國。故有理由相信，針對中國的貿易戰火必然陸續有來。

中美爭霸，意味「全球化」體制面臨瓦解，取而代之的是兩個規則與模式的「半球化」趨勢，即經貿合作將朝向「地區化」與「雙邊化」發展。畢竟中國市場潛力可觀，歐美買不買中國貨，說白了只是為討得更大的中國市場准入。至於亞洲地區，東南亞諸國更須中國這「領頭羊」來帶動疫後經濟復甦。15國包括中國一起簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），打造全球超級經濟圈，以及中國申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），明年該組織主席國的新加坡已明確表態支持中國加入，都在說明美國的打壓，未有動搖中國在國際經貿的地位。

所謂「來者不善，善者不來。」中美關係已不再存在幻想空間，事實證明白宮易主亦改變不了事實。明乎此，對於美國拜登政府招攬盟友共同抗華，實不意外。可愈是如此，中國就愈不畏戰、不怕戰，近期內地當局對各行業的整改、對兩岸形勢的評估、嚴控大宗商品炒作、鼓勵民間「儲糧」過冬，都是在應對世界經濟變化，做好跟美國全面脫鈎以至全面開戰的準備。既然大國鬥爭已屆無底線，難怪有分析預言由今年12月至明年5月，全球恐經歷7災：疫情、能源、電荒、供應斷鏈、極端天氣、經濟動盪及饑荒，但願天佑世界！