世界視線：軍備競賽打硬仗　美國高帽乃毒藥

中國成功研製及試射了高超音速導彈，事件嚇驚美國不少反華派，美國的表現頗奇怪，先是懷疑，待證實後，美國軍政界仿似炸開了鍋一般，有即將退休的美國將領公然向中國派高帽，聲稱中國的軍備及研發能力進步神速，若美國繼續坐視不理，中國或因此超越美國。此話似乎是要美國軍方反省，實則卻是玩美式草船借箭，借中國威脅來向美國國會要錢，其目的只有一個，即軍備競賽才是靶心。

其後，五角大樓正式表態，指中國擁有高超音速武器一事強化了「美國把中國視為頭號挑戰目標的必要」。然後美國參謀長聯席會議主席米利形容這是一樁「非常重大的事件」。示警的言論，到了美國參謀長聯席會議副主席海騰更清晰了。海騰日前出席一個智庫圓桌會議時表明，中國對美國是「增長威脅」，俄羅斯則是「迫切威脅」，按解放軍目前的發展速度及軌道，終會超越美俄。他在席間更聲稱美軍過去5年只進行9次高超音速武器測試，中國則有數百次。

中國一直否認試射高超音速導彈，聲稱只是試運行飛行器，更沒有回應中國是否已經試射了數百次。但美國以至西方世界卻信了，總之，中國搞掂了高超音速導彈，美國自言防不勝防。

不知是否美軍太好奇了，近日南海附近亦有異動，北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知」平台便發現，近日有5架美軍軍機早上前往南海活動，包括一架WC-135W核偵察機、一架E-8C空中對地監視機、兩架P-8A反潛巡邏機，以及一架EP-3E電子偵察機。

不要輕視這些偵察機，據北大上述平台指出，WC-135W核偵察機能夠收集大氣中的放射性微粒，其對上一次出現在南海已經是去年1月的事。顯然，美軍放出具核武探測功能偵察機是有備而來，或者，美國懷疑中國可能已測試了引爆微型核彈的爆炸威力，因此特別派出這款偵察機執行任務。

美軍在武器裝備上本就有極大優勢，現在又借中國有高超音速的消息，企圖多拿軍事資源，免被中國趕越。如果中國人不懂戒懼，反而洋洋得意，那就中了美國政界的奸計了。