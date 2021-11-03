功夫茶：亂收水費服務劣　認衰之餘點改善

一個「水」字，令人產生無限遐想。嗱！俗語就話「有情飲水飽，無情食飯飢」，功夫茶原本都認同，之不過疫情下，連去街市買棵菜都要掃「安心出行」，都真係出行似受刑！阿哥，日子難過，畀你飲飽萬宜水庫啲水，睇怕都唔會有情！

喂！想飲飽水？你都真係唔知水貴喎！你估係江上之清風、山間之明月，取之無禁，用之不竭咩？觀塘區就有市民收到幾千蚊水費單啦！是咁的，水務署署長盧國華尋日出席觀塘區議會大會，期間多名區議員批評水費單數額驚人，打水務署熱線又難以接通，搞到收到天價水費單嘅居民急如熱鍋上嘅螞蟻！水務署高官該當何罪？

盧國華當場致歉認衰，死死氣稱「對唔住，承認做得唔好」，又強調會檢討現行機制，令市民理解。斷估從來冇辛苦，水務署又話疫情下未能派員工即場抄錶，僅靠估算市民嘅用水量，一估就係幾千銀，嚇到收到水費單嘅市民個心當堂離一離！你哋唔定期抄錶，咁都要根據人家以前用水紀錄去評估，而唔係開天索價，水費同前單相差到冇雷公咁遠啩？

水務署署長就話會「返去檢討，令市民明白」；又指每住戶每4個月可獲免費供水12立方米，加上接續嘅後4個月，可總共獲得免費供水24立方米，強調水費嘅收費標準係用得愈多收得愈多。署長又話資源許可下，可以協助住戶安裝節流器；咪顧左右而言他，依家投訴你哋亂收費，署長就一味講東講西。其實，當務之急係準時4個月去抄一次錶，杜絕一味靠估！仲有，對有疑惑嘅天價水費單，要安心話畀市民知，待抄錶調整後先交而唔會因遲交而罰錢！古人都話「水能載舟，亦能覆舟」，水費再靠估，因住「水入舟則沒」吖！

有區議員亦指水務署應該統籌喉管復修更新工程，減低對居民滋擾，並要求水務署提供食水管及污水管分布情況，令區議員有更詳盡了解，並指出觀塘區喉管相對老化，坪石邨及彩石里附近均發生喉管爆裂事件。咁又係啊！見過鬼怕黑乃人之常情。呢，青衣青華苑過去周末暫停供應鹹淡水近40小時，約6,000個居民飽受「制水」折磨。

青衣之「制水」事件，如果部門唔係推搪塞責或可避免。原來當區嘅區議員透露，區內啲水管嚴重老化，政府兩年前陸續安排更換，唯獨青康路及青衣西路交界T字位嘅水管工程，因交通繁忙而遲遲未獲運輸署批准維修工作；導致青衣居民鬧「水荒」，講真，如果話係「意外」，倒不如話係「人禍」，水務署要「唔再水皮」，嚴防經常爆完鹹水爆淡水，執政為民要心中有民，切忌斷估冇辛苦！改善就係咁簡單。