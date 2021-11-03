正論：天價電梯豆腐渣　大小基建一樣差

香港基建「豆腐渣化」早就不是新聞，上至造價近千億元的沙中綫工程，下至一條扶手電梯，基建不論大小皆化學兒戲。本報揭發，觀塘、旺角及慈雲山都有扶手電梯甫啟用即出現故障，當中更有扶手電梯一個月內壞足8次，令人咋舌。

全長約160米、屬全港第三長的觀塘曉光街至曉明街扶手電梯9月1日才正式啟用，惟不足一個月已故障8次。記者現場直擊，曉光街入口對落的3層下行電梯停止運作，市民需跨越「鐵樓梯」拾級而下，有行動不便的市民顯得狀甚吃力。該電梯為「安達臣道石礦場用地——道路改善及基礎建設工程」的一部分，整個工程涉款逾26億元，單是該條扶手電梯已值8,000萬元，結果又是豆腐渣，長期「壞梯」致市民得物無所用。更有甚者，該條電梯周遭設施十分污糟，鋪了厚厚泥污不特止，螺絲又鬆脫，接近曉明街入口處的一段上行電梯更有怪聲發出，安全成疑。

此外，今年9月底才啟用的旺角道橫跨彌敦道行人天橋伸延部分，甩皮甩骨同樣令人慘不忍睹，整個工程拖足23年才竣工不用說，該扶手電梯啟用不足一個月，其中一面已因故障而被圍封。至於耗資逾6億元興建的慈雲山行人通道系統，近慈雲山中心的其中兩段行人輸送帶一樣出現故障而被圍封。街坊透露該設施被圍封已有半年，惟一直未見維修，令人莫名其妙。

上述扶手電梯興建經年，甫開放給市民使用即告「打柴」，說質量沒有問題，三歲小孩也不信。負責監管的土木工程拓展署例牌藉口多多，將觀塘曉光街至曉明街扶手電梯故障頻仍歸咎為「外在因素」；路政署則推說慈雲山行人通道之所以需圍封半年仍未修理，是因為訂製輸送帶部件需時。至於旺角扶手電梯由發展商負責保養，政府部門更是關人個關。議員批評，當局對電梯的驗收及監察未如人意，認為須加強監管並配合智能監測系統，不要等到有市民投訴才「做嘢」。問題是，言者諄諄，聽者藐藐，有關部門意見接受、態度照舊，市民除了徒嘆奈何，又能怎樣？

機電工程署數字顯示，今年首9個月，涉及扶手電梯的意外已有多達1,300多宗，當局若繼續掉以輕心，難保不會有大型意外發生。另一方面，上述工程大都為了改善基礎建設而設，特別不少住宅建於山坡之上，沒有電梯接駁，將阻礙長者或傷健人士出行，無奈政府空有改善之意卻沒有執行意志，一味歎慢板，例如2010年已列出18個地點需興建上坡系統，至今居然不足三分之一落成，有些工程拖足10年仍未動工，令人側目，還談何「與民同行」？

曾幾何時，香港基建以高效高質著稱，香港製造是令人放心的代名詞，俱往矣！鐵路基建固然醜聞迭爆，其他大型基建同樣質素差劣，不是沉降便是漏水，堪比第三世界。如今連一條扶手電梯也問題多多，一節見則百節知，香港沉淪，豆腐渣基建足以說明一切！