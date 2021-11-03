在國際疫情壓力下，內地的防疫治疫備受衝擊。近日病患人數上升，但主要還是來自外來入口，突破口岸後便趁機擴散內地其他地區。今次的重災區為黑龍江的黑河市和雲南的瑞麗。它們情況有些特殊，不同過往的主要空運和海運的口岸輸入病毒，反映出內地防疫的艱難。

黑龍江黑河市，清朝時稱為璦琿，隔黑龍江對岸是俄羅斯的布市，即清朝時的海蘭泡。兩市來往頻密，冬天黑龍江結冰，可在冰上行車。2016年建大橋，因疫情阻礙，延期至今年11月才開通公路貨運。一河兩岸，聯手發展。早在多年前，黑河市開放給對岸俄羅斯居民，不但旅遊消費，且實行特殊政策，俄羅斯人在黑河市內範圍，不需簽證進入和停留，形成俄人的特區。不少俄人在當地購置房產居住。大橋建成，兩岸居民來往生活更為方便。即使不像同江跨河的鐵路大橋可連接俄境的哈巴羅夫斯克（清朝時稱伯力）與泛西伯利亞鐵路，黑河大橋交通連接作用大不如前，但後者重遠程貨運，不如黑河市着重短程貨運與旅遊，所以黑河市比同江更為繁榮。可是正由於黑河市的繁榮，俄羅斯居民可自由出入，防疫輸入的措施很難嚴防。近月俄羅斯疫情惡化，便難以阻止疫病從過境人流和貨流輸入。這是特殊的開放政策帶來不可預料的後果。

雲南的瑞麗也成為疫病難守之地，因疫情多次封城。瑞麗與緬甸三面接壤，口岸貿易巨大，明年當可成為中國內陸最大的口岸。中緬邊境貿易近年增加很快，甚至超越石油天然氣以外的中緬大貿易。由於邊境漫長，邊界兩地人員傳統來往頻繁，近年更因貿易多了商販，走私活躍，也有眾多緬人越境來瑞麗和其他地區打工，非法入境便成為疫情防範的漏洞。瑞麗口岸不如內地的機場口岸，可集中檢查和監督，非法與合法的混雜，人貨交流，防疫不易。唯一的辦法是用國內封關的措施，將之全面封鎖，可不能絕對防範病毒循入貨入侵，所以反覆出事，也反覆要封城防治。

黑河與瑞麗的例子說明，即使中國內地這麼嚴厲防疫，也難以根絕。國外的與疫共存政策基本上是在病毒前棄守，便難保疫病擴散，禍及別國。

香港內地通關，應比黑河與瑞麗易於防病毒由港入內地，但還不能掉以輕心，內地嚴格，香港也不能馬虎，人命關天！