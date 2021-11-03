參加「佔中」、旺角動亂、反修例黑暴的一些人，這兩年陸續以各種罪名被判刑監禁，一般時間不到一年或一、兩年而已。眨吓眼，有的人就快出獄了，這些人有沒有真正知錯認罪改造好呢？能不能從此知法守法、重新做人呢？

立法會議員日前在立法會上向保安局局長鄧炳強提出了這個問題——現時香港社會的平靜是靠《港區國安法》的維護，如果有反中亂港的囚犯不久後刑滿出獄再鬧事怎麼辦？保安局如何應對？有議員問，梁天琦、盧建民分別將在明年1月和4月出獄；經驗顯示，2019年6月黃之鋒出獄後，立即參加黑暴，叫大家包圍警署、警察總部，當時反黑暴正如逆水行舟，不進則退，對這些出獄、有影響力的人物，有沒有任何應對方式？社會將如何處理？

保安局局長鄧炳強答曰：「對於任何人，無論是出獄的人還是任何在香港的人士，如果任何人犯法，特別是干犯國安法、煽動他人、分裂國家，一定會嚴肅處理」。

由於《港區國安法》並未設立追溯期，反修例暴亂中實際上干犯了危害國家安全的人，都沒有以「國安罪」起訴他們，而是以各種刑事罪來起訴他們，故判罪很輕，能不能讓他們認識到自己所犯罪行的嚴重性成疑、能不能起到阻嚇作用成疑。

一個囚犯刑滿出獄後會不會再犯罪大致取決於這兩點：一是有沒有認識到自己犯了甚麼罪，有多嚴重，危害有多大。二是刑罰對其有沒有阻嚇作用。就拿黃之鋒、羅冠聰、周永康來說，他們是引領當年「佔中」之亂的主要人物，事後只以參與「非法集結罪」分別判刑6個月、8個月、7個月，他們出獄後又「投身」反修例暴亂。

黑暴平息後，黃之鋒又以煽惑他人罪、非法集結罪被輕判13個月監禁。這樣的輕罪起訴和輕判，根本不能使黃之鋒之流認識犯罪嚴重性，根本阻嚇不了他有機會再犯罪。