最近經常聽到「軟對抗」一詞，這是甚麼意思？按保安局局長鄧炳強的說法，有些人透過媒體、文化藝術等渠道，煽動仇恨，鼓吹暴力，燃燒被激化的情緒，從而危害國家安全，這就是軟對抗。硬對抗是明火執仗的破壞搗亂，軟對抗則是以異端邪說荼毒人心，後者危害性也許甚於前者。

《港區國安法》落實後，反中亂港勢力遭受重創，不能也不敢再進行硬對抗，但他們並不死心，轉而採取軟對抗。軟對抗的渠道很多，媒體、網絡、文化、教育、娛樂等等，可謂無孔不入。例如有人在網上散布謠言、有人進行網絡欺凌、有人宣揚「八國聯軍乃正義之師」、有人編造辱華歌曲等等，都屬於軟對抗。早前有人甚至企圖利用馬拉松興風作浪，因為執法部門及主辦單位嚴陣以待，才沒有演變成政治鬧劇。

正如新任海關關長何珮珊指出，有些別有用心的人透過文宣及書本等方式軟對抗滲透，危害國家安全，必須等同槍械彈藥般堵截。當然，這難免會引來一些質疑，但何珮珊的回應非常堅定：面對質疑甚至指摘，我們「無畏無懼」。

誠哉斯言！如果港府高層都能無畏無懼，勇於擔當，香港何至於鬧到如此地步。爆發反修例黑暴後，港府不是堅持原則，而是一跪再跪，終於鬧得一發不可收拾，若不是中央祭出國安大法，香港早就徹底淪為反中亂港勢力的天下。現在黑暴雖已平息，亂港分子或繫獄或逃亡或隱形，但遺毒仍未清除，軟對抗仍無處不在。最近，醫管局要求所有出入公立醫院的員工及訪客必須使用「安心出行」，「醫管局員工陣線」對此說三道四，直指多此一舉，這不也是一種軟對抗嗎？這班醫護之所以如此囂張，就是因為醫管局姑息縱容。