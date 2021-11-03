消委會一直與香港記者協會合辦「消費新聞獎」，至今超過20年，惟今年突然宣布取消。消委會解釋，由於傳媒近年在線上及線下發展迅速，相關比賽需與時並進，決定全面檢視活動形式，重新制訂長遠計劃，因此暫停活動。記協主席對此氣得紮紮跳，聲稱前晚才收到消委會通知，事前沒有與他們協商，冀消委會檢討過後，仍可透過他們所接受的方式復辦。

哈哈哈，好一句期望日後「仍可透過他們所接受的方式復辦」！「他們」當然是指記協自己，看來記協直到今日仍然自我感覺良好，仍然以為自己好重要。其實一不離二，消委會成為割席第一人後，自必有第二、第三人，記協原本已是小圈子組織，當沒有官方機構願與之合作，日後勢必更無認受性。記協會否走上教協自我摺埋之路，大家不妨拭目以待。

當然，消委會突然有檢討舉動，說同政治無關也不會有人信。消息指，有港區全國人大代表批評記協「立場偏頗」，認為消委會與這樣的組織合作，影響獎項的公平性和公正性，對消委會的聲譽有負面影響。《港區國安法》業已生效，政府固然要同反中亂港的政治組織割席，即使是公營機構也不再容許蒙混過關。

新聞界黃媒充斥，向來是反中亂港大本營，但自毒果報收檔、黎智英繫獄後，群蛇無首，不少獨媒已作鳥獸散，就連「最頑強」的香港電台，如今也被整治得貼貼服服，只餘下記協還在死撐。這個小團夥向來以捍衞新聞自由自居，但其新聞自由非常廉價，只限於黃媒獨媒獨享，東方記者遭漢奸黎刑恐他們便詐作不見。說到底，記協連區區500會員之數也沒有，毫無代表性，與其死雞撐飯蓋丟人現眼，不如趁早自我了斷，總好過被人割席「陰乾」死得難看。