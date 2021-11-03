除了氣候變化，今年二十國集團（G20）峰會的另一重點是抗疫。會前有上百名來自世界各地的前任政治領袖，聯署要求各國克服分歧，盡快建立全球機制，應對新冠疫情及其他公共衞生災難。峰會東道主意大利總理德拉吉亦指出，現時逾七成已發展國家的國民接種了新冠疫苗，但最貧窮地區的接種率只得百分之三，這個疫苗鴻溝不但在道德上不能接受，亦影響全球復甦進度。

今次峰會就氣候問題達致的成果，不少人都感到失望，對於全球抗疫合作，更根本沒有任何成果可言。各國唯一達成的實質協議，是將大型企業的全球最低所得稅稅率限定在15%。有關措施美其名是為了打擊跨境避稅及清洗黑錢行為，實際上是要保障大國的利益，避免一些小國藉低稅甚至免稅，來吸引跨國企業與超級富豪落戶。

國家領導人透過視像會議，在峰會上提出6點全球疫苗合作行動倡議，包括向發展中國家提供更多疫苗、豁免相關知識產權及鼓勵技術轉移、公平地互認不同國家的疫苗計劃等，但得不到美、英、歐盟等主要疫苗生產國及認證國和應。美國在峰會期間更發布了由情報機關炮製的所謂病毒溯源解密報告，藉此轉移國民視線，繼續將自身防疫失敗的責任卸鑊中國。

美國自稱已向多個國家和地區捐出過億劑新冠疫苗，未來還會再捐多5億劑，但詳情至今欠奉。當中較矚目的是前後捐贈了250萬劑疫苗予台灣，雖然只及香港捐予世衞疫苗分配機制的三分之一，但台灣民進黨政府還是感激流涕，前晚還在台灣101大樓點燈答謝美國。中國至今則已向過百個國家和國際組織提供了16億劑疫苗，預計全年更會增至共20億劑。

當許多窮國、小國仍是一針難求，美英卻計劃為國民大規模接種第3針，以及開放給11歲或以下小童打針。但再高的接種率，都阻不了再有白宮官員「中招」，今次輪到白宮發言人普薩基。已接種過疫苗的美國前國務卿鮑威爾，早前亦因新冠肺炎併發症死亡。

其實美英的疫情從來都沒有停止過，但相對於健康和人命，兩國領導人似乎更加着重政治與經濟利益。這正是全球合作抗疫的最大障礙、貧富國家出現疫苗鴻溝的最大原因，自然不可能寄望由他們來解決問題。