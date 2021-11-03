警方日前在灣仔入境事務大樓拘捕4男一女，懷疑有人使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌行使虛假文書。據了解，被捕人士包括審計署職員、入境事務主任、入境事務助理及兩名外判職員。公務員團隊中出現這等荒謬事，納稅人也真是無語。值得留意的是，這班人究竟是沙膽還是笨蛋呢？

正所謂「能解釋為愚蠢的，就不要解釋為惡意」，因此當上述一干人等被捕消息一出，即有評論定性為黃人作亂鬧劇，這或許高估了黃人的「抗金」能力。皆因「安心出行」推出近一年，被徹底洗腦的黃人堅信程式會竊取手機資料，於是堅持在食肆、戲院等場所門外「填紙仔」填了接近一年。若有黃人以假「安心出行」來應付政府強制使用的新措施，以為這就是一種抗爭，在「人一黃，腦死亡」的圈子裏，也應該不在少數。

問題是，正如有報道以涉案人士的職級列出他們的起薪點，從2.2萬元，到3萬、4.1萬元不等，有人頂薪點更可達7.6萬元。別忘了公務員需要通過宣誓，若有黃人仍留在公務員體系中，可見都是「愛黃金多於愛抗爭」之輩，早前才有新聞指有女子使用假「安心出行」斷正，倘因為假程式而丟了鐵飯碗，疫情之下告別筍工，真是情何以堪？何況不少黃人也懂得購買二手機來過骨，真會有起薪點4萬餘元者，買不起數百元有交易的二手機，對外掃「安心出行」返工，對內以自己手機假程式掃碼、截圖上網向同溫層呃Like嗎？可見事件性質屬愚蠢多於惡意。

當假「安心出行」在網上瘋傳，連港官也未必能區分，何況前線保安？黃人偽冒程式並廣傳，難道當局不應依法取締？公務員團隊內倘有黃人，對亂港者放軟手腳，這是愚蠢還是惡意？