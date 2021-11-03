今年8月，美國空軍新任部長肯德爾口出大言，說美利堅正在製造新型武器，效果會讓解放軍感到恐懼。記者就此事詢問中國國務院發言人華春瑩，她回敬說：「你叫他先問問解放軍同不同意。」華大姐的意思再明顯不過，光打嘴炮是沒用的，要知道誰的胳膊更粗，還得走着瞧。到了近日，解放軍突然展示出兩款新式戰機，一款是可以在航空母艦起降的，另一款更厲害，是殲20的雙座位版隱形戰機。

美國是隱形戰機的鼻祖，這款武器如同鬼魅，可以御風而來，無形無迹，往往讓對手着了道兒，還不知道是怎麼一回事。中國空軍自知不足，乃急起直追，終於研發出自己的一套隱形技術。今天，解放軍更是後來居上，推出世界上獨一無二的雙座位版隱形戰機，為現代空戰開拓出全新領域。

過去的隱形戰機，不論是美國或中國製造的，都是單座位型，如今解放軍推出雙座位版，那是有為而作。據說，中國的新式空戰思維，已經超越了人控機對人控機的樊籬，而發展出人控機與無人機協同作戰的模式。

一個聰明的獵人走入深山，他不會隻身跟野獸搏鬥，而是會帶同一群獵犬，當猛獸出現時，先讓群犬撲上去纏鬥，待至大蟲筋疲力盡，自己才出手將牠結果。運用這種戰術，一個獵人即使射殺10頭老虎，每每也能全身而退。

今日中國的隱形戰機，大抵也是用上獵人與獵狗配合作戰的概念。實戰時，駕駛艙前面的飛行員負責操控戰機，後面的飛行員則負責遙控無人機群。瞥見敵機在前，先由無人機發動攻勢，人控機則在後頭檢取戰利品。這種構思領先全球，如今要感到恐懼的，恐怕是美國空軍吧。