政府處所日前強制使用「安心出行」新措施，都唔使問阿貴，必定出現混亂和一片怨聲載道，要是冇引起混亂，講真，老朽仲驚過你，以為有乜更大鑊嘢將緊隨其後！古人說，見人之一善，而忘其百非。呢個政府就係難得會有「一善」，是以難以令人「忘其百非」，老朽不致無事可評而斷炊也。

師奶、阿嬸、老人家、退休阿伯最鍾意去吓菜市場，之不過，正如本報一語中的：出行似受刑！逛吓街市度吓日神，咁鬼煩！呢，大埔、葵青等多個公共街市嘅商販均表示，市民嫌掃碼麻煩而不入街市，生意大跌近半，質疑相關政策「大細超」，只強制公共街市入內需掃碼，領展街市又毋須跟隨，呢啲咪「不患寡而患不均」囉！

事實上，政府行新措施，經常被批評沒有深思熟慮，想行就行，結果混亂不堪，有街市商會就反映各公營街市出入口眾多，估計最少要有2,000名保安把守，否則新措施難以妥善執行。部分街市如果冇足夠人手看守，只能封閉太平門，之不過正門基於消防條例不能關閉，變相令安排形同虛設。有醫療政策發言人就表示，「安心出行」去年底推出至今，冇證據顯示有助抗疫，因為政府不能夠透過該程式追蹤患者行蹤，實際作用存疑。事實上，正如專家指出，若要與內地通關，按目前「安心出行」只能追蹤出入政府場所，相信內地「唔會收貨」。

再講吖，港鐵車廂乘客擠擁到隔着口罩，呼吸聲都幾乎可相聞，如果話街市人多要掃「安心出行」，咁巴士港鐵不必又點講得通？是以論者指本港多日冇本地個案，政府卻反而收緊防疫規定，完全欠缺科學根據。變種病毒玩殘專家，政府又玩殘市民，老友，唔打第3針，恐怕又係邊度都唔使去！