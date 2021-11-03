筆者在香港回歸前後擔任過前市政局公眾衞生委員會副主席，5年期間，獲委任為政府衞生委員會成員之一，在曾任世衞總幹事的衞生署前署長陳馮富珍任衞生委員會主席的領導下，參與決策香港當時的醫療衞生環境防疫等政策及工作，醫管局前總監梁栢賢醫生也是當時的衞生委員會專家成員之一。

這個委員會全權統籌和決策當時全港，包括整個新界所有區域性的環境衞生問題的政策。回歸前後，當時的香港最高領導人在防疫抗疫的衞生決策和實施指揮上，都全權賦予當時這個由陳馮富珍任主席的衞生委員會。

在香港政權交接前後，最敏感時期的5年間，衞生委員會在應對包括禽流感等多起突發的傳染性衞生事件六做到：一、統一指揮，沒有政出多門；二、令行禁止；三、衞生安全獨大具凌駕性，不容任何政治或意識形態凌駕；四、貫徹衞生指令一刀切，沒價講；五、人命關天，執行強制衞生指令，必須第一時間，不容拖延，無特殊；六、任何經由衞生署署長陳馮富珍發出的行政命令，都是不可抗的。

反觀本屆政府在國家有抗疫成功的先進國際經驗和澳門特區執行的好示範，以及相鄰深圳抗疫的銅牆鐵壁下，卻捨近圖遠，親西方、疏中方，抗拒清零要求。明明是西方已陷抗疫失敗的嚴重衞生危機中，還死抱「與病毒共存」的理念，不理民間百姓與內地隔絕之苦，卻力爭與國際通關為先的錯誤路線，從而使香港抗疫廿多個月仍徘徊不前，不能在疫情泥沼中自拔。十幾個類別數以萬計的人免檢入境漏洞長期放任，匪夷所思？「安心出行」漏洞百出，本月開始也非一刀切實施，令人出奇？本屆政府抗疫不學澳門、不跟深圳，親西方，為甚麼？