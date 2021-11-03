正當許多地區積極發展電子支付系統之際，我們國家已率先開發數字人民幣的技術，有望於未來全面實行數碼化的貨幣發行及交易。有見及此，香港作為世界級的金融中心，亦應趕在技術潮流之前端，與內地同步開發數字港幣，以確保我們不被外界所淘汰。

記得許多年前，內地各省市充斥各種各樣的假鈔，普遍群眾皆有「徒手驗鈔」能力。幸然，隨着內地科技的進步，假鈔氾濫的問題在內地已成為過去，而近年引入電子支付平台，更能為群眾帶來不少便捷。今天，中國人民銀行已走在全球前端，發展數字人民幣業務技術，可說是令人相當鼓舞。

現時國家所開發的數字人民幣，主要作為流通型現金（M0）用途，成為大眾常消費的交易媒介，故其價值會與紙幣或硬幣完全相同。直至今年年中，數字人民幣已在多個一線城市，如北京、上海、深圳等，進行小範圍的試行並獲得成功。有些城市的軌道交通，已容許乘客以數字人民幣掃碼購票，逐步令大眾適應新的金融科技常態。

許多人或者會弄不清楚，數字人民幣與現時坊間電子支付系統的區分，亦不明白為何人民銀行需要發展相關技術。的確，在消費者體驗的角度來看，數字貨幣與電子支付的使用方式有類同之處，兩者大多數情況均是掃碼進行交易，但背後的意義卻是差距甚遠。

電子支付是由商業公司開發的平台，用戶仍需持有實體貨幣或銀行存款，並將其轉入支付系統。相關的管理及權責話語權在於商業機構，政府監管變得間接費時，不利國家金融安全的長遠發展。至於數碼貨幣，則是一種由央行發行的法定交易媒介，能使電子交易變得更正規及具法律意義，其亦不能私自加密交易內容，由政府直接掌握全量訊息。

日後，數字貨幣將能節省交易的成本，同時能達到政府所期許的安全性及可靠性。更重要的是，數字人民幣有助人民幣走向國際化，同時保障國家的金融安全，免受外部勢力不必要的干擾。基於人民銀行能夠全面掌握貨幣流動的資訊，監管無遠弗屆而不受地域所限，能夠有效預防資金外流的情況，保障境內金融體系的穩定性。

說回香港，正當內地已開始發展數字人民幣時，我們仍在鼓勵市民適應電子支付平台，高下之立見實在情何以堪，甚至有點枉為國際金融中心的感覺。想到數月前，當局派發電子消費券，最終又是繞不開填表的基本問題，使得長者大排長龍擠滿政府的辦事處。

既然當局出現多次的「派錢禍亂」，倒不如真的來個釜底抽薪，加快研發數字港幣，並與個人身份系統聯結。屆時政府將能精準向不同類別的市民發放數字貨幣，既不需再有登記的手續，又可通過交易流向準確分析「派錢」的成效。