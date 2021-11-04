世界視線：美軍難重返台灣　獨派別太早高興

美台動作頻頻，繼美國國務卿布林肯支持台灣參與聯合國體系後，美媒播出蔡英文的專訪，她證實美軍以訓練台軍為目的存在於台灣。兩件事令陷入40年最嚴峻局面的台海局勢，加添幾分兵凶戰危。台灣獨派輿論樂觀地認為，美台軍事合作曝光代表美軍將重返台灣，但從現時美軍人數及技術層面等現實因素探討，可知是難上加難。

美國於二戰後主導全球至今，先後在越南戰爭及阿富汗反恐戰爭敗走。其中，美國倉促從阿富汗撤軍，令阿國前政府不敵塔利班旋踵而亡。華府出賣盟友的批評不絕於耳，不少人更暗示台灣將步上同樣命運。為了安撫台灣，美國擺出大佬姿態，以聯合國為誘餌，滿足對方不切實際的幻想。

有意見認為，布林肯的表態代表華府將放棄戰略模糊，改用戰略清晰政策支持台灣；加上美媒播出蔡英文專訪，美軍重返台灣之說甚囂塵上。但以上想法只是一廂情願，目前美軍在台最多只有32名特種兵，負責教導台軍特種部隊反斬首作戰及地下反抗體系戰術，而非執行防衞任務，難以形成有效阻嚇力。

所謂地下反抗體系，是指一旦敵軍登陸，特種部隊將藏身民間，帶領後備軍人及曾受軍訓的平民從事游擊戰直至援軍抵達。不過，解放軍一旦對台用兵將是速戰速決，故地下反抗體系能否成事是一大疑問。有台灣軍方智庫提議美軍在台存放戰爭物資儲備，如彈藥、裝備及後勤物資等，為美軍重返台灣絞盡腦汁。

美台軍事合作近年雖然升溫，但層級始終不高，僅局限於點對點交流。雙方高層指揮的聯繫及協調更中斷多年，遑論建立協防司令部。此外，美方多次要求發展不對稱作戰，但台軍高層愛理不理，顯見雙方的軍事思維有落差。

對北京及華盛頓而言，美軍在台協訓是一個心照不宣但不能揭穿的事實。蔡英文為了進一步試探北京的底線，故意把美國拖下水，從而推動台獨主張，但劍走偏鋒只會弄巧反拙。不論是支持台灣加入聯合國或軍事合作，對華盛頓而言是空頭支票，不但讓台灣死心塌地，更可增加與北京的博弈籌碼。