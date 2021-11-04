正論：安心之亂未完　港府又谷三針

在無能政府領導下，香港連防疫都吵成一團。正當死因庭仍在聆訊首宗接種科興新冠疫苗死亡個案之際，港府繼續千方百計谷針，昨日宣布下周四起為特定群組接種第3針。另一邊廂，政府擬將強制使用「安心出行」的措施擴展至所有B類食肆，隨時又引發更大混亂。港府至今未有清楚解釋，種種措施到底跟通關有何必然關係，一味含糊其詞，只會將民怨引向中央，弄巧成拙。

食衞局局長陳肇始表示，政府下周四起為特定群組接種第3劑新冠疫苗，包括免疫力弱人士及較高感染風險人士，估算合資格市民有186萬，並引述專家指第3劑接種復必泰有更好保護率，建議打第3針人士宜接種復必泰，但又不忘強調市民可按意願決定接種同款疫苗或溝針，堪稱「用肺說話」。

事實上，港府共採購1,500萬劑疫苗，目前已接種超過900萬劑，即尚餘約600萬劑。公務員事務局局長聶德權進一步透露，1,500萬劑疫苗之中，750萬劑屬復必泰，已悉數抵港，現時只用剩170萬劑，意味市面上絕大多數疫苗為科興。港府和專家「有意無意」引導市民接種復必泰，大量科興隨時淪為乏人問津的「賣剩蔗」，公帑是否付諸東流且不說，連港府也配合西方輿論抹黑科興「無效」，才是最居心叵測。

港府居心叵測之舉豈止於此，強制使用「安心出行」引發極大民怨，髒水隨時潑向中央才是最讓人浮想聯翩。眾所周知，港府突然在本月1日開始強制市民出入政府大樓必須掃描「安心出行」，連食環署街市都不能例外，結果實施至今一片混亂。長者安居協會接獲逾百宗查詢，反映強制掃碼對長者帶來極大不便。港官一味說有困難者可以「填紙仔」代替，惟實行起來卻是另一回事，除了食環署人手不足外，部分長者目不識丁，要他即場填紙仔即是要他當場出醜，難怪協會委婉批評港府不理解長者。更何況，港府「選擇性」掃碼亦不公平。試想想，食環署街市要掃碼，領展街市則不用，以至各大超市同樣不用，無助防疫之餘，反而連累食環署街市商販生意大減，不激起民怨才怪。

玩殘長者及商販之餘，消息又指港府擬將「安心出行」魔爪伸向B類食肆，預料逾萬間餐廳將受影響。不問可知，消息一出又引起業界怨聲四起，怒斥港府將監控成本轉嫁餐廳，質疑何以在疫情受控下仍拒絕放寬入座上限，防疫措施偏偏不減反增，擔心市民若使用「假安心出行」要餐廳承擔責任。業界的憂慮絕非杞人憂天，過去已有多間「黃店」因食客提供虛假個人資料而被罰停晚市，一旦措施強制執行，類似的問題肯定層出不窮，一味要業界承受絕不公平。尤其是連公務員也其身不正，多名公僕被揭發進入入境事務大樓使用「假安心出行」程式被捕，要飲食業界去辨別顧客所使用的程式真偽，完全是強人所難。

事出必有因。港府防疫一向半桶水，外來輸入個案無日無之，如今忽然積極，當然同中央不滿有關。林鄭近日突然收緊防疫安排，包括不再豁免40類人士免檢疫入境，連過去有特權的外交人員也要坐疫監；又規定新冠肺炎康復者出院後仍要到指定地點隔離14日，防疫措施務求和內地看齊，以求早日通關，結果便有了「安心出行」變「安心擾民」之舉。有港區全國人大代表煞有介事指出，港府要與內地恢復通關，記錄民眾行蹤是一大條件，入境內地的人要記錄過去14日行蹤，有關記錄更要提交內地相關部門，以進行防疫追蹤。

說得言之鑿鑿，但問題是，「安心出行」的資料只會儲存在使用者的手機內，沒有被政府追蹤的功能和授權；更重要是，並非所有港人都要北上內地，為何港府不另推有追蹤功能的「健康碼」供擬往返內地的港人自願申請，卻硬要全港市民劃一使用「安心出行」，徒添爭議？

當「安心出行」搞得全港一團糟的時候，中央至今仍未就中港通關的具體條件置過一喙。無奈港府蠻纏胡攪，客觀效果就是令部分市民對中央生怨。廢官再不向公眾解釋清楚，別說通關無期，特區無風起浪、家嘈屋閉才是最不堪設想。