產評：科企載舟能覆舟　整治沒討價餘地

不經不覺，阿里巴巴旗下的螞蟻集團中港上市計劃被突擊煞停已屆一周年，中資科技股也隨之變成熱鍋上的螞蟻，一連串針對網絡平台壟斷、網遊、網約車等新經濟產業的整改，至今尚未完結。科企被判罰巨款、責令業務重組、更換高管的消息依然不絕於耳。相關板塊的市值大蒸發之餘，一眾新進富豪身家亦大縮水。顯然，當局這次出手，誓要一錘到底，要糾正科技巨頭影響力不受限制、粗野式擴張的弊病，務必要將國家經濟與一小撮權貴和富豪的利益脫鈎，以消除經濟長遠可持續發展的障礙，實現「共同富裕」的目標。

過去10年，內地經濟高速發展，可隨着製造業轉型，傳統經濟產業增長放緩，而填補增長缺口的，就是新經濟產業的興起。幾家大型網絡平台的生意愈做愈大，實行百足咁多爪，範疇涉獵社交平台、電子支付、電子商貿、網絡遊戲等業務經營，近年更染指金融科技，總之趨向跨行業經營，無論是高科技層面，抑或街市買菜的應用程式，大小通吃，過程中確實創造了可觀的創富和新職位，並帶動投資。

問題是，當這些科企的市值規模愈滾愈巨，富可敵國，併購無往而不利，這種「誰也無法擋」的放任式擴張，漸漸便造成壟斷，既扼殺中小微企的生存空間，也造成跨行業監管風險，就連國營金融企業的利益亦受挑戰。若不加以整治，最終風險傳導至金融系統，將成為繼內房企業之後，中國經濟又一個重磅「計時炸彈」。

故見螞蟻集團上市計劃被叫停後，監管力度至今未見緩減，尤其是在重整市場秩序、嚴格規管跨行業擴張，以及保護數據安全方面，當局絕不手軟。一眾科企富豪知情識趣，以「大撒幣」捐款圖避禍，並紛紛主動退出企業前線，減少曝光率。在這個過程中，背後離不開當局與一班長期支持這些科企放任發展的權貴角力。

須知道投資中國，不得不了解國情。如今中國經濟發展已到了瓶頸，製造業升級轉型遇上美國全面圍堵，加上內房泡沫需有序調控，拖累了地方政府收入、固定資產投資和基礎建設，使新舊經濟同陷失速。故見就連全國創科之都的深圳，近月工業利潤皆罕見負增長，足證這場經濟調整可謂極具挑戰，意味此刻要堅持科企整改到底殊不容易，可絕不能半途而廢，否則種種發展亂象反彈的話，局勢更一發不可收拾，皆因「殭屍企業」不滅，經濟就不能朝着目標而革新。

東風好借力，鼓帆要遠行。中美爭霸，起初中國在貿易戰上似是捱打，惟一場世紀疫情爆發，將競爭帶上新台階，中國可趁着美國要被迫利用無限放水政策及股市泡沫來挺着內部經濟表現的「安全期」，「買時間」將自身的科企壟斷等內部問題逐一治理。反正堅持「先安內，後攘外」，自有望事半功倍。經歷了一整年時間，目前正到了直路，只要牢牢掌握內部各方資源，自可應對歐美等所謂聯盟，實乃各懷鬼胎的「烏合之眾」。